Doble test de altura para el Barça de Javi Rodríguez

El Barça ha viajado este viernes hacia la localidad lusa de Portimâo para disputar dos exigentísimos duelos ante el Benfica y el Sporting de Portugal en una nueva edición de la prestigiosa Record International Masters Futsal que completa el tricampeón europeo Illes Balears Palma Futsal.

Estos dos partidos serán los últimos amistosos de los que dispondrá el técnico Javi Rodríguez para ir perfilando el equipo antes del primer título de la temporada (la Copa Catalunya) y del debut en la competición liguera con un encuentro realmente complicado en la pista de Movistar Inter con su fichaje estrella Pani (Peñíscola) y el colombiano exazulgrana Harrison.

El cuadro azulgrana abrirá el torneo este sábado a las 12.00 horas (Esport3) contra el Benfica que dirige Cassiano Klein, vigente campeón liguero portugués tras romper una racha de cuatro entorchados seguidos del 'leâo'). Las 'Aguilas' cuentan en sus filas con los exazulgranas Arthur y André Coelho (campeón de la Champions en 2022 en Riga).

André Coelho y Arthur, dos benfiquistas con pasado azulgrana / SL BENFICA

El gran referente del Benfica y el protagonista de excepción de la conquista del título liguero contra el Sporting es el meta brasileño Leo Gugiel, recién renovado hasta 2027. También destacan el veterano luso Pany Varela (36 años) a su regreso desde tierras árabes y los talentosos brasileños Higor y Diego Nunes (ambos con pasado en Palma, que jugará a las cuatro contra el Sporting).

El domingo a las 12.00 horas (Esport3), el Barça volverá a verse las caras con un Sporting de Portugal al que derrotó en Riga en la final de la Champions en uno de los mejores partidos de la historia de la sección (4-0). Curiosamente, el equipo que dirigía Jesús Velasco logró remontar un 0-3 adverso frente al Benfica dos días antes en la semifinal.

A las órdenes del polémico Nuno Dias, los verdiblancos cuentan con una excelente plantilla en la que destaca el internacional luso Zicky Té, un pivote de 23 años que lleva un lustro en la agenda azulgrana, primero en la de Txus Lahoz con la mayoría de edad recién complida y ahora en la de Jordi Torras.

El meta brasileño Henrique (ex del Jaén Paraíso Interior), los internacionales lusos Tomàs Paçó, Joâo Matos (capitán a sus 38 años), los brasileños Rocha (estuvo a punto de fichar por el Barça tras la segunda lesión de Ferrao), Felipe Valerio (ex de ElPozo) y un gran jugador y pésimo deportista como el kazajobrasileño Taynan (ElPozo) completan su nómina de figuras.

Palma se medirá el domingo al Benfica a las 16.00 horas para completar un torneo que repite este tradicional y extraño formato con cuatro equipos y doble enfrentamiento entre portugueses y españoles. No habrá partidos entre conjuntos del mismo país, por lo que el primer Barça - Palma no llegará hasta la duodécima jornada de Primera, en el Palau el último fin de semana de noviembre.