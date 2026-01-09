Dídac, un seguro en la portería con tintes de Messi

Luis Amado pasó a la historia como el mejor meta del mundo en un fútbol sala en el que las funciones de los arqueros eran mantener la portería a cero y no complicarse la vida con los pies e incluso salió airoso en la fase final de su carrera con la modificación que permitía jugar a los porteros. Ahora, los arqueros son cada vez más importantes en ataque.

El primero que personificó ese doble papel de los porteros fue Higuita. El brasileño nacionalizado kazajo ganó dos Champions y una Intercontinental con el Kairat kazajo y fue elegido cinco años mejor portero del planeta con su juego marcadamente de 'portero-jugador, actuando en el campo de ataque casi permanentemente.

En el Barça, Dídac Plana representa a la perfección esta nueva filosofía por su juego de ataque y en las últimas dos jornadas ha multiplicado sus prestaciones con un golazo en la pista del líder ElPozo Murcia (2-2) y dos asistencias con el pie para que Pito batiese a Jesús Herrero con sendos testarazos. Por cierto, que estará en la Eurocopa tras entrar en la lista definitiva de Jesús Velasco.

Dídac Plana, en un entrenamiento / FCB

"Desde que llegó el míster me dijo, 'llevo años viendo cómo juegas con los pies e incluyo también a Miquel (Feixas), y quiero aprovecharlo, lo tengo clarísimo. Aunque la temporada pasada no lo utilizasteis demasiado, yo quiero que lo hagáis y que os sintáis en confianza'. Y yo estoy muy contento, porque a mí es algo que me multiplica", explicó el de Arenys de Mar a SPORT.

"Yo siempre digo lo mismo. Quizá entre los tres palos no soy el número uno, pero haciendo un poco de todo sí puedo serlo. Para eso necesito poder hacer de todo, jugar para el equipo con los pies, ayudar asistiendo, parando, mandando, organizando, defendiendo y lo que sea. Le estoy agradecido, porque sé que confía mucho en mí y aún me dice que tengo que ir más arriba", explica Dídac.

"Me insiste en que tengo que intentar chutar más, porque a veces entra como en Murcia. Y en eso estamos, porque es verdad que a mí me gusta mucho seleccionar cuándo hacerlo y cuándo no. En muchos momentos estamos verdes, porque el año pasado no nos dejaron hacerlo al cien por cien. Yo siempre digo que es un arma más de todas las que ya tenemos", añade el catalán.

Dídac Plana, muy feliz con Javi Rodríguez / FCB

"En el pasado esto nos ha dado títulos y hay que aprovecharlo. Puedes ir a cortar el césped con la motosierra o con pinzas y la temporada pasada íbamos un poco con pinzas y ahora vamos con la motosierra, con cuchillos y con todas las herramientas. Y contento, porque está saliendo bien y el equipo está sacándole rédito a esto", recalcó Dídac.

En cuanto a sus dos asistencias a Pito, el arquero azulgrana recordó su etapa en Industrias con un mito del fútbol sala. "Con Dani Salgado hice un máster de juego directo (ríe), porque las cogía todas. Su chilena sobre la bocina en el Palau fue a pase mío (4-5 en enero de 2014). ¡Le daba 15 pases de gol por temporada. Era un goleador. Defendía poco, se quedaba arriba y era como si estuviera en fuera de juego. Yo tenía claro que si la paraba o la pillaba rápido, era gol nuestro casi seguro".