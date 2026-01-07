Dídac, Pito y Adolfo mantienen a un gran Barça a tres puntos de ElPozo

El Barça ofreció otra muestra de solidez para derrotar con justicia por 5-2 a Movistar Inter y sigue a tres puntos del líder ElPozo Murcia. Pito anotó dos goles de cabeza a pases con el pie de Dídac y Adolfo firmó otro 'doblete' en un partido notable de Eric Martel y de Eric.

Barça - Movistar Inter (fútbol sala, Primera División RFEF), 07/01/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 5 2 INT Alineaciones BARÇA, 5 (2+3): Dídac (p.), Erick, Matheus, 'Lucho' Gauna, Pito (2) -cinco inicial-, Eric Martel (1), Antonio, Adolfo (2), Pol Pacheco, Joao Victor, Sergio González, Fits y Touré. MOVISTAR INTER, 2 (1+1): Jesús Herrero (p.), Raya, Harrison (1), Cecilio, Sergio Barona -cinco inicial-, Javi Mínguez, Paniagua, Chaguinha (1), Raúl Gómez, Carlos Bartolomé, Pirata y Jaime.

La puesta en escena local fue sensacional, con Pito un disparo alto y otro que desvió el veterano Jesús Herrero con el pie izquierdo como primeras llegadas. Un remate del brasileño que rozó en el exazulgrana Harrison se fue al larguero y Matheus tampoco pudo marcar.

Sin embargo, el fútbol sala es un deporte de aciertos y de errores. Un desafortunado tropezón del argentino 'Lucho' Gauna cuando jugaba 'de último' permitió recuperar la bola al 'Pichichi' liguero Javi Mínguez, quien asistió a Chaguinha para que firmase el 0-1 en el 4'.

Los locales reaccionaron con un remate alto de Antonio y otro de Adolfo que sacó Herrero con el cuerpo. Era el preludio del 1-1, que llegó en el 9' en un córner magistralmente botado por Eric Martel que remató al fondo de las mallas un Adolfo que se sigue ganando la renovación.

El 2-1 fue para quitarse el sombrero en un envío de Dídac con el pie 'a lo Koeman' que cabeceó a Pito en estado de gracia en el 14'. De ahí hasta el descanso, exhibición de Eric Martel con hasta tres mano a mano en los que no pudo con el meta visitante, al igual que Adolfo en el 16'.

Inter pudo empatar antes del descanso en una internada de Dídac que permitió a Cecilio realizar una vaselina en el 18' que habría supuesto el empate. ¿Cómo sacó la bola 'el Káiser' Antonio entre los palos? Habría que preguntárselo al jiennense.

El cuadro madrileño recuperó su filosofía, con juego rápido y 'tres en raya' a la espera de pases a la espalda. Raúl Gómez chutó junto al poste con talento en el 22' y Dídac realizó tres paradas prodigiosas, dos a disparos de Javi Mínguez y una ante Harrison. Minuto 26 y seguía el 2-1.

'Pani' también exigió al meta local y el Barça reaccionó por fin con un disparo de Adolfo en el 28' mientras los visitantes se situaban con cinco faltas a 9:38 del final. Ahí Dídac y Pito calcaron el 3-1 y Adolfo también firmó su 'doblete' a pase de Pito con el 4-1 en el 32'.

Alberto Riquer acertó al dar la camiseta de portero a Pirata y Harrison hizo el 4-2 en el 33' tras consulta al vídeo (sí entró). La insistencia de Eric Martel le permitió anotar un tranquilizador 5-2 como premio a su partidazo y Gauna envió fuera un doble penalti tras la roja a Harrison.