Dídac y Matheus obran un 'milagro' pese al arbitraje ante un notable ElPozo

El Palau vivió otra noche épica con la victoria del Barça en los penaltis para poner el 1-0 ante ElPozo Murcia en la final (5-5). Lo de este equipo no tiene nombre. Con un arbitraje demencial que expulsó a Pito en el 3', el cuadro azulgrana se encomendó a Matheus para que Dídac rompiese el 'gafe' en los siete metros con tres paradones. El segundo partido, el jueves en el Palau.

Barça - ElPozo Murcia Costa Cálida (fútbol sala, Primera División RFEF), 16/06/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 5* 5 ELP Alineaciones BARÇA, 5* (0+5+0+0): Dídac (p.), Antonio (1), Matheus (1), Touré, Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s.), Sergio González (1), Erick, Joao Victor, 'Lucho' Gauna, Catela, Eric Martel y Fits (1). ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 5 (3+2+0+0): Edu Sousa (p.), Gadeia (1), Marcel (1), Ricardinho, Rafa Santos -cinco inicial-, Henrique (p.s.), Dener (1), Ricardo (1), Bebe, David Álvarez, Ligeiro y Adri Rivera (1).

El partido y (la final) pudieron quedar marcados por una decisión arbitral que se une a retahíla de errores, escándalos y faltas de criterio unificado que están destrozando el fútbol sala. Al borde del tercer minuto de juego, el Barça perdió a Pito por una roja que lo descabalga también del segundo. "¡Corrupción en la Federación!", gritaron decenas de veces los Dracs.

ElPozo empezó mejor con dos llegadas de Rafa Santos y en el 3' llegó la falta de Pito, más cerca de la amarilla que de la roja que decretaron los colegiados. Sin embargo, se fueron al VIR y, ¡oh sorpresa!, le mostraron la roja. Los visitantes aprovecharon la superioridad y Marcel firmó un 0-1 que pesó como una losa.

Los árbitros quisieron ser los protagonistas / VALENTÍ ENRICH

El Barça trató de hacerlo todo demasiado rápido y se topó con un Edu Sousa en estado de gracia, con un pie magistral a disparo de Sergio González en el 7' y un paradón ante Eric Martel en el 9'. No vieron los árbitros los empujones y los agarrones a Fits, ¡qué raro! Enfrente, ElPozo era el prototipo de la solidez y Ligeiro se fue de 'Nakata' para probar a Dídac en el 11'.

A seis minutos del descanso, Joao Victor se confió y Ricardo le arrebató la bola con posible empujón para firmar el 0-2 en el 15'. Javi Rodríguez pidió el VIR y, ¡oh sorpresa!, los árbitros mantuvieron el gol. En plena zozobra, Dener firmó el 0-3. Las chulescas amarillas al técnico azulgrana, a Adolfo y a Gadeia muestran la necesidad de cambiar como un calcetín el estamento arbitral.

El Barca salió a por todas y, tras el disparo fuera de Gauna y el paradón de Edu ante Matheus, el brasileño se internó y su centro lo remató como pudo Fits en el 1-3 al paso por el 24'. Espoleado por el Palau, el equipo volvió a creer y el meta visitante desvió al larguero un misil de Joao Victor, pero un golazo de vaselina de Adri Rivera tras una 'cruz' de Dídac supuso el 1-4.

Joao Victor lo intenta ante el experimentado Bebe / VALENTÍ ENRICH

Ahí los de Josan González merecieron sentenciar el partido, con un misil de Ligeiro al larguero. Sin embargo, Sergio González aprovechó una 'ruleta' de Touré para firmar el 2-4 en el 33'. Acto seguido, los árbitros se 'tragaron' una clara falta a Bebe. ¿Había que compensar algo? Una pena la lesión muscular de Ricardinho en el 34', minutos después de la de Marcel.

Javi Rodríguez vio muy encerrado a ElPozo, dio la camiseta de portero a Catela y un sensacional Matheus hizo el 3-4 a 4:35 del final. Edu evitó el empate de Antonio y Gadeia destapó su chistera para empalmar el 3-5. ¡Qué pedazo de jugador! Sin embargo, el Barça volvió a la carga, Antonio hizo el 4-5, Ricardo el 5-5 en propia meta y Joao Victor rozó el 6-5. ¡Prórroga!

En la primera parte, Dídac estuvo solvente ante Ligeiro y Edu hizo lo mismo a disparos de Touré y de Eric Martel. En la segunda, el meta visitante desvió al larguero un misil de Matheus, excepcional toda la noche. ¡Penaltis, los mismos que fueron esquivos en la Copa de España y en la Copa del Rey! Sin embargo, Dídac paró tres lanzamientos y el Barça se pone 1-0. Increíble.