El día que Gauna se sacudió los recelos y se probó la chaqueta del mítico Dyego

Para hablar de Dyego Henrique Zuffo hay que ponerse de pie y agradecer todo lo que ha dado al Barça uno de los mejores profesionales que ha pasado por la historia del club en la época reciente. 10 años y medio de dedicación total, de compromiso, de jugar con dolores y de dar todo hasta el último día.

De hecho, es una de las decisiones más difíciles que ha tomado Jordi Torras desde que asumió la dirección deportiva de la sección en 2021. Si el adiós de Sergio Lozano llegó fruto de las lesiones y la de Ferrao también por culpa de sus dos roturas del tendón de Aquiles, el de Palmitos seguía a tope.

Sin embargo, entre la renovación de la plantilla y las voces de la Junta de Joan Laporta sobre la necesidad de reducir la masa salarial, el excierre decidió no renovar a Dyego (aunque al final hubo un intento) y apostar por una de las estrellas de la pasada temporada, el argentino Luciano Gauna.

Dyego hizo historia en el Barça / VALENTÍ ENRICH

'Lucho' fue clave en el Servigroup Peñíscola que hizo historia al lograr la pasada Copa de España a las órdenes de Santi Valladares, un veterano profesor de los banquillos que también apostó por Catela en 2015 en el extinto Santiago Futsal y se convirtió en un personaje fundamental para el gaditano.

Gauna llegó al Barça sin hacer ruido. El internacional con la albiceleste empezó muy bien, pero no tardó en entrar en una fase más oscura en la que no desbordaba tanto. No obstante, el técnico Javi Rodríguez, el propio Torras y otros miembros de la sección lo tenían claro: hay que darle tiempo.

Además, la sensación generalizada era de satisfacción por su trabajo. La realidad es que el bonaerense, con 25 años recién cumplidos, hace jugar rápido al equipo, crea espacios, pelea en defensa y, eso sí, le faltaba desborde. Su modus operandi ha sido siempre el mismo: trabajar y seguir trabajando.

Gauna maravilló en las semifinales de la Copa de España / DANI BARBEITO

En los últimos partidos, el jugador formado en el emblemático club Pinocho ofrecía cada vez más pinceladas del enorme talento que tiene en sus botas. Esas sensaciones se confirmaron con mayúsculas el sábado en las semifinales de la Copa de España contra el Illes Balears Palma Futsal (7-1).

El argentino fue una pesadilla para una de las mejores defensas del fútbol sala, la de Palma y Antonio Vadillo. Marcó tres goles y volvió loco a su par y a las ayudas con el uno contra uno y con su calidad de pase. Recordó a Dyego, aunque eso sean palabras mayores. ¿Seguirá poniéndose el traje del brasileño? ¿Se lo pondrá este domingo a las 18.00 horas en la final contra el Jaén Paraíso Interior?