El derbi a ojos de dos 'ex': Marc Tolrà - Sergio González

El derbi catalán de la máxima categoría del fútbol sala español es siempre un partido diferente, en el que poco importa la clasificación o el momento que atraviese cada equipo. En el recuerdo, algunos partidos inolvidables, como el 4-6 de 2014 en el Palau con cuatro goles del emblemático Dani Salgado, quien vive su undécimo año como concejal en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

El duelo del sábado en el Pavelló Nou colomense (17.45 h) llega en un momento dulce para los locales en los últimos meses del histórico Vicenç Garcia al mando. Con el gran trabajo de un Xavi Closas que no seguirá la próxima temporada, los colomenses han pasado de pelear por la salvación a tener la sexta plaza a dos puntos. Mientras, los azulgranas llegan cansados y deseosos de quitarse el mal sabor de boca de la final de la Copa de España.

Los protagonistas del acto previo del jueves fueron dos jugadores con pasado en el club rival. Marc Tolrà fue uno de los referentes del filial azulgrana y tuvo muchos minutos en las campañas 2011-12 (ganó la Champions en Bakú) y 2012-13 a las órdenes de un Marc Carmona que lo repescó de Xota y siguió los dos primeros años de Andreu Plaza antes de dejar definitivamente el Barça. Está brillando en su tercer curso en Industrias y renovó hasta 2027.

Marc Tolrà y Sergio González, antes del Industrias - Barça / FCB - VÍCTOR SALGADO

Por su parte, Sergio González destacó en las categorías inferiores del Barça y jugó en las de Industrias de 2013 a 2016 para regresar al Palau en el Barça B. Su buen trabajo le permitió debutar con Andreu Plaza en un primer equipo en el que estaba Tolrà. Tan solo duró ahí una campaña, ya que empezó un periplo por Ribera Navarra y Valdepeñas hasta regresar en 2022 a un cuadro blaugrana con el que ha renovado hasta 2027.

Sergio González

El ala azulgrana recalcó que un derbi "siempre es un derbi, un partido muy especial que marcamos en el calendario y lo afrontamos con mucha ilusión. Venir aquí a jugar con tantos catalanes entre los dos equipos es algo muy chulo, muy nuestro. . El contexto es un poco convulso, porque hemos hecho una gran Copa y es casi inexplicable que no la hayamos podido ganar, pero así es el deporte. Hay que cambiar el chip rápido y enfocarnos en la Liga".

"Nos quedan dos títulos y la mejor manera de empezar es hacer un muy buen partido y ganar. Los derbis son especiales, picantes, muy competidos y siempre pasa algo inesperado. Además, Industrias viene de una racha buenísima y, salvo contra nosotros, les deseamos lo mejor. Es un partidazo por todo lo alto entre dos equipazos que llegan muy bien. Nosotros perdimos la final, pero el nivel fue muy bueno", recalcó el de Montcada i Reixac.

Sergio González confía plenamente en su equipo / FCB - VÍCTOR SALGADO

"Estamos en el camino. Creo que es la primera Copa en la que un equipo marca 14 goles, recibe dos y no gana un título a tres partidos. Podemos esperar casi cualquier cosa de ellos. Tienen un entrenador espectacular, jugadores muy buenos y tendrán el partido muy preparado, porque han tenido una semana sin partidos. Ya te digo, alguna trampa seguramente tendrán preparada, pero no sé cuál será", insistió el catalán.

"No quiero que sirva de excusa ni mucho menos, pero si ya cuesta recuperarse después de cualquier partido intenso de la Liga, imagínate de tres seguidos en tres días seguidos. Que estábamos cenando a la una de la mañana. Cuando hemos arrancado los motores esta semana, nos ha costado un poco más, pero estoy seguro de que el llegaremos bien, estaremos frescos y con ganas de ganar, que es lo más importante", concluyó Sergio González.

Marc Tolrà

El cierre del cuadro colomense cree que una semana sin partidos "no nos afectará demasiado. Estaba más preocupado por el parón del Europeo, que ya íbamos para arriba, pero hemos seguido competiendo e incluso mejorando. Hay que tener en cuenta el rival y que empezamos el carrusel de los de arriba. Hemos jugado contra rivales directos y ahora lo haremos contra un Barça que viene de jugar una final y de no conseguir el título".

Marc Tolrà celebra un gol con el Barça de Andreu Plaza / JAVI FERRÁNDIZ

"Siempre digo que lo más fácil es jugar contra los de arriba, porque lo lógico es que pierdas y no tienes presión. No es matemático, pero casi nos hemos salvado, que es nuestro principal objetivo. Esta temporada hemos tenido muchos cambios, con la marcha de Borja Puerta (Valdepeñas) o la retirada de Àlex (verdejo). Al final no estuvimos en la Copa y ahora en la segunda vuelta estamos con el mismo objetivo, que es el play-off", comentó.

En cuanto a su gran papel como veterano y referente, Tolrà se resta méritos. "No soy el que debe decir mi papel o el de Sebas (Corso). Ojalá los compañeros puedan decir, 'cuando no creíamos, nos fijamos en ellos, en su convicción, en su sacrificio en cada entrenamiento y en darlo todo'. Más allá del talento, hay cosas innegociables, sobre todo en equipos como el nuestro, que dependemos de un método colectivo más que individual", reflexionó.

"Motiva mucho jugar contra los mejores del mundo y cada partido es un reto y una oportunidad. Son los combates más bonitos de jugar. A nivel personal, siempre quieres ganar los minipartidos en cada rotación contra Pito, Rafa (Santos) de ElPozo o contra cualquiera de estos grandes jugadores. Si el resultado es favorable para mí, mejor que mejor, porque eso ayudará al equipo y nos acercará a ganar, que es lo único importante", finalizó Marc Tolrà.