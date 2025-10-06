Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Cuatro azulgranas en la lista de Jesús Velasco para los amistosos contra Marruecos

Dídac Plana, Antonio, Adolfo y Sergio González representarán al Barça en los próximos compromisos de la selección española

Adolfo, en un partido con España

Adolfo, en un partido con España / SEFUTBOL

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El seleccionador español, Jesús Velasco, ha incluido a cuatro azulgranas en la lista de los 15 jugadores que disputarán con España los dos próximo compromisos amistosos contra Marruecos que tendrán lugar en Rabat el 19 y 21 de octubre.

El portero Dídac Plana, el cierre Antonio, y los ala-pívots Adolfo y Sergio González han sido los cuatro jugadores del Barça elegido por Velasco para los dos partidos de preparación para el Europeo que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero. Se cae por tanto respecto a la prelista ofrecida hace unos días Pol Pacheco, que finalmente no participará en los encuentros.

Con cuatro representantes el Barça se convierte en el equipo que más efectivos aporta a la selección en este parón junto a Jimbee Cartagena, que también cuenta con cuatro jugadores entre los 15 convocados: el portero Chemi, el cierre Tomaz, el ala-cierre Mellado y el ala Gon Castejón. Movistar Inter, Quesos el Hidalgo Manzanares, Servigroup Peñíscola, O Parrulo y Jaén Paraiso Interior son los otro conjuntos que aportan efectivos a la lista.

Noticias relacionadas y más

Convocatoria completa

GUARDAMETAS

CHEMIJimbee Cartagena Costa Cálida

DÍDACBarça

ANTONIO NAVARROQuesos El Hidalgo Manzanares

CIERRES

ANTONIOBarça

RAÚL GÓMEZMovistar Inter

TOMAZJimbee Cartagea Costa Cálida

ALA-CIERRE

MELLADOJimbee Cartagena Costa Cálida

ALAS

PABLO MUÑOZ Servigroup Peñíscola

NOVOAO Parrulo

DANI ZURDOJaén Paraíso Interior

GON CASTEJÓNJimbee Cartagena Costa Cálida

ALA-PÍVOTS

ADOLFOBarça

SERGIO GONZÁLEZBarça

PÍVOTS

DIEGO SANCHOServigroup Peñíscola

DANIELQuesos El Hidalgo Manzanares

La de este mes de octubre será la segunda concentración de la selección española después del doble amistoso contra Armenia en Pamplona y Tudela, con los resultados de 6-0 y 8-1, del pasado mes de septiembre.

