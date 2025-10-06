Fútbol Sala
Cuatro azulgranas en la lista de Jesús Velasco para los amistosos contra Marruecos
Dídac Plana, Antonio, Adolfo y Sergio González representarán al Barça en los próximos compromisos de la selección española
El seleccionador español, Jesús Velasco, ha incluido a cuatro azulgranas en la lista de los 15 jugadores que disputarán con España los dos próximo compromisos amistosos contra Marruecos que tendrán lugar en Rabat el 19 y 21 de octubre.
El portero Dídac Plana, el cierre Antonio, y los ala-pívots Adolfo y Sergio González han sido los cuatro jugadores del Barça elegido por Velasco para los dos partidos de preparación para el Europeo que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero. Se cae por tanto respecto a la prelista ofrecida hace unos días Pol Pacheco, que finalmente no participará en los encuentros.
Con cuatro representantes el Barça se convierte en el equipo que más efectivos aporta a la selección en este parón junto a Jimbee Cartagena, que también cuenta con cuatro jugadores entre los 15 convocados: el portero Chemi, el cierre Tomaz, el ala-cierre Mellado y el ala Gon Castejón. Movistar Inter, Quesos el Hidalgo Manzanares, Servigroup Peñíscola, O Parrulo y Jaén Paraiso Interior son los otro conjuntos que aportan efectivos a la lista.
Convocatoria completa
GUARDAMETAS
CHEMIJimbee Cartagena Costa Cálida
DÍDACBarça
ANTONIO NAVARROQuesos El Hidalgo Manzanares
CIERRES
ANTONIOBarça
RAÚL GÓMEZMovistar Inter
TOMAZJimbee Cartagea Costa Cálida
ALA-CIERRE
MELLADOJimbee Cartagena Costa Cálida
ALAS
PABLO MUÑOZ Servigroup Peñíscola
NOVOAO Parrulo
DANI ZURDOJaén Paraíso Interior
GON CASTEJÓNJimbee Cartagena Costa Cálida
ALA-PÍVOTS
ADOLFOBarça
SERGIO GONZÁLEZBarça
PÍVOTS
DIEGO SANCHOServigroup Peñíscola
DANIELQuesos El Hidalgo Manzanares
La de este mes de octubre será la segunda concentración de la selección española después del doble amistoso contra Armenia en Pamplona y Tudela, con los resultados de 6-0 y 8-1, del pasado mes de septiembre.
