Cuatro azulgranas en la lista de Jesús Velasco para los amistosos contra Marruecos

El seleccionador español, Jesús Velasco, ha incluido a cuatro azulgranas en la lista de los 15 jugadores que disputarán con España los dos próximo compromisos amistosos contra Marruecos que tendrán lugar en Rabat el 19 y 21 de octubre.

El portero Dídac Plana, el cierre Antonio, y los ala-pívots Adolfo y Sergio González han sido los cuatro jugadores del Barça elegido por Velasco para los dos partidos de preparación para el Europeo que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero. Se cae por tanto respecto a la prelista ofrecida hace unos días Pol Pacheco, que finalmente no participará en los encuentros.

Con cuatro representantes el Barça se convierte en el equipo que más efectivos aporta a la selección en este parón junto a Jimbee Cartagena, que también cuenta con cuatro jugadores entre los 15 convocados: el portero Chemi, el cierre Tomaz, el ala-cierre Mellado y el ala Gon Castejón. Movistar Inter, Quesos el Hidalgo Manzanares, Servigroup Peñíscola, O Parrulo y Jaén Paraiso Interior son los otro conjuntos que aportan efectivos a la lista.

Convocatoria completa GUARDAMETAS CHEMIJimbee Cartagena Costa Cálida DÍDACBarça ANTONIO NAVARROQuesos El Hidalgo Manzanares CIERRES ANTONIOBarça RAÚL GÓMEZMovistar Inter TOMAZJimbee Cartagea Costa Cálida ALA-CIERRE MELLADOJimbee Cartagena Costa Cálida ALAS PABLO MUÑOZ Servigroup Peñíscola NOVOAO Parrulo DANI ZURDOJaén Paraíso Interior GON CASTEJÓNJimbee Cartagena Costa Cálida ALA-PÍVOTS ADOLFOBarça SERGIO GONZÁLEZBarça PÍVOTS DIEGO SANCHOServigroup Peñíscola DANIELQuesos El Hidalgo Manzanares

La de este mes de octubre será la segunda concentración de la selección española después del doble amistoso contra Armenia en Pamplona y Tudela, con los resultados de 6-0 y 8-1, del pasado mes de septiembre.