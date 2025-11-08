Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Córdoba Patrimonio de la Humanidad- Barça: jornada de la liga, en vivo y en directo

Sigue en directo del duelo de la novena jornada de liga entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Barça que se disputa en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre

Luciano Gauna, durante un partido

Luciano Gauna, durante un partido / Dani Barbeito

Sergi Bescós I Lázaro

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acoge hoy el duelo entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Barça de la novena jornada de liga.

