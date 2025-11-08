En directo
Fútbol Sala
Córdoba Patrimonio de la Humanidad- Barça: jornada de la liga, en vivo y en directo
Sigue en directo del duelo de la novena jornada de liga entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Barça que se disputa en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre
Sergi Bescós I Lázaro
El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acoge hoy el duelo entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Barça de la novena jornada de liga.
Córdoba (2-1) Barça l Min 16
Le dura muy poco el balón a los locales que cada vez están más replegados atrás. Los culés lo están intentando mucho con el tiro exterior.
Córdoba (2-1) Barça l Min 16
Mucha velocidad y ritmo en el juego del Barça. Le está costando bastante al Córdoba tener el balón en estos primeros minutos de segunda parte.
Córdoba (2-1) Barça l Min 17
¡Pito perdona el empate! Otra ocasión clara para el Barça que ha salido muy decidido a buscar la igualada.
Córdoba (2-1) Barça l Min 17
El Córdoba está tranquilo pero sabiendo sobrevivir cuando no tiene el balón. El Barça está apretando mucho pero los andaluces saben que un error del Barça en salida de balón podría suponer una buena oportunidad para generar una transición peligrosa.
Córdoba (2-1) Barça l Min 18
Protesta Pito un posible penalti para el Barça... el árbitro dice que no hay nada.
Córdoba (2-1) Barça l Min 18
Ha salido muy valiente el Barça en esta segunda parte. Dos saques de esquina seguidos para los de Javi Rodríguez
Córdoba (2-1) Barça l Min 19
¡El tiro de Antonio fueeeeraaa! Primera oportunidad del Barça en esta segunda mitad.
Córdoba (2-1) Barça l Min 19
¡Empieza la segunda parte!
Córdoba (2-1) Barça l Media parte
Vuelve ambos equipos a la pista.
Córdoba (2-1) Barça l Media parte
Muy cerca de empezar la segunda parte. ¡Al Barça le toca remontar el partido!
