La Copa de España se pone de largo con el Barça como firme candidato al título

El fin de semana más especial del fútbol sala se acerca. La Copa de España que enfrentará a los ocho primeros clasificados de la primera vuelta se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada y este jueves ha sido presentada con la presencia de representantes de los ocho equipos participantes y la organización de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

ElPozo Murcia es el primer cabeza de serie del torneo, después de superar a los azulgranas en la batalla por la primera plaza. Completan la nómina el campeón liguero Jimbee Cartagena, el vigente campeón Movistar Inter, el campeón europeo Illes Balears Palma Futsal, el Jaén Paraíso Interior, el Viña Albali Valdepeñas y la gran sensación de la temporada, el Quesos El Hidalgo Manzanares que dirige Juanlu Alonso.

La Diputación de Granada reunió a múltiples personalidades, entre ellas Francis Rodríguez (presidente de la Diputación), Antonio Granados (delegado de la Junta de Andalucía en Granada), Marifrán Carazo (alcaldesa), Pedro Curtido (presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol), José Miguel Monje (vicepresidente de la RFEF y responsable del Comité Nacional de Fútbol Sala) e Iván Cancela (presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF).

El torneo comenzará el jueves 19 con el Movistar Inter - Jimbee Cartagena Costa Cálida (18.00 horas) y ElPozo Murcia Costa Cálida - Jaén Paraíso Interior (21.30 h). La ronda de cuartos de final se completará el viernes 20 con el Quesos El Hidalgo Manzanares - Illes Balears Palma Futsal (18:00 h) y el Barça - Viña Albali Valdepeñas (21:30 h). Las semifinales se jugarán el sábado 21 de marzo (18 y 21.,30 h) y la final, el domingo (18 h).

La presentación de la Copa de España, con Jordi Torras a la derecha / RFEF

"Muchas gracias a todas las administraciones que han trabajado intensamente y de manera coordinada para que la Copa de España viaje a Granada", explicó un José Miguel Monje que destacó la importancia que esta competición posee para el crecimiento del fútbol sala en tierras españolas. Y es un buen momento para ello tras el oro conquistado por la selección española de Jesús Velasco en el Europeo.

Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, resaltó que todos los amantes del fútbol sala "disfrutarán de un fin de semana muy bonito con la Copa de España, que llega a una tierra referente como la andaluza en lo que se refiere a la organización de grandes competiciones".

Además de los siete partidos que determinarán el campeón en el Palacio de los Deportes de Granada, la 37ª edición de la Copa de España llevará hasta a ciudad varios eventos lúdicos, formativos, solidarios y deportivos, entre los que destaca la Copa de España Juvenil, con los ocho mejores equipos de España de esta categoría luchando por el título en una final a ocho que empezará el jueves 19 de marzo en Albolote.

Además, tendrá lugar el 'V Congreso Internacional de Entrenadores de fútbol sala' el viernes 20 y el sábado 21 en Pulianas, con nombres tan relevantes como el vigente campeón mundial Marquinhos Xavier (seleccionador brasileño) y el reciente campeón de Europa Jesús Velasco (seleccionador español). También estarán los dos veces campeones mundiales Javier Lozano y Julio García Mera, así como María Pérez, campeona olímpico y cuatro veces campeona mundial en marcha (atletismo).