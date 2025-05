Conjura azulgrana por una Liga que parece muy lejana

El Barça se ha entrenado este martes en la Ciutat Esportiva para preparar el primer partido de los cuartos de final de la liga que se disputará este jueves en el Palau a las 20.30 horas frente al Jaén Paraíso Interior en un duelo vital que tendrá como colofón el homenaje de despedida a Sergio Lozano y a Dyego.

No está siendo una buena temporada para el cuadro azulgrana, que entre continuas lesiones e irregularidad deberá aferrarse a la competición liguera como única opción de evitar una temporada en blanco. Ese título que ahora parece tan lejano es también la única fórmula posible de disputar la próxima edición de la Champions.

A las bajas conocidas de Catela y de Fits se unirá este jueves la de un Sergio González que ya se perdió el partido del pasado sábado contra el Córdoba Patrimonio y que trabaja a destajo de cara a unas hipotéticas semifinales contra el ganador del Palma - Osasuna Magna.

En cuanto a Sergio Lozano, el capitán está muy recuperado de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo cuyo pronóstico era de ocho a diez semanas (a finales de semanas se cumpliría la previsión más optimista). Todo apunta a que el '9' del Barça se vestirá, aunque aún no está decidido si podrá jugar.

Tino Pérez, optimista

El técnico azulgrana confía en las posibilidades del equipo en declaraciones a SPORT en la Ciutat Esportiva. "Hay que creer en este equipo por historia y porque creo que no llegamos tan mal como parece. Espero que el equipo muestre su orgullo contra un rival muy competitivo", comentó el toledano.

"Estamos en esa línea en la que no sabemos si estamos bien o mal. Este primer partido es fundamental. El equipo necesita el resultado para mantener la confianza, pero debemos intentar ser lo que de verdad somos, tener el carisma y la personalidad para afrontar estos momentos", prosiguió Tino Pérez.

Tino Pérez, Matheus y Khalid, en un entrenamiento / VALENTÍ ENRICH

En cuanto al mal momento de Pito, el entrenador destacó que desde todos los ámbitos "se está intentando recuperarlo para que dé todo el fútbol sala que tiene y ahí está la esperanza que tenemos. Todos tenemos la ilusión y el deseo de ver la mejor versión de Pito de otros jugadores en el play-off".

Tino Pérez confía en que Sergio Lozano "pueda ayudarnos en las eliminatorias por el título" y se deshizo en elogios hacia Dyego, porque "es el jugador más regular de toda la temporada, el que más minutos de entrenamiento tiene y el que más partidos lleva acumulados. No se ha perdido nada más que el partido de Tudela y lo demás lo ha jugado todo con una media de minutos bastante alta, así que tiene muchísimo mérito".

Sergio Lozano, ilusionado

De cara al homenaje que le tiene preparado el club este jueves junto a Dyego, el capitán Sergio Lozano espera "que no sea mi último partido en el Palau y para eso tenemos que ganar, porque nos garantizaría volver en el tercer partido o ya en semifinales. Está claro que no estamos en el punto que querríamos. Esta es una temporada complicada y dura, pero esperemos sacar nuestra mejor versión en el play-off".

Sergio Lozano, siempre al servicio del Barça / VALENTÍ ENRICH

El madrileño recordó la última liga azulgrana, lograda en 2023 con pleno de victorias en las tres eliminatorias con Jesús Velasco en el banquillo. "La temporada fue distinta. Habíamos caído en Champions, pero ganamos la Copa de España, la Copa del Rey y la Supercopa. La dinámica era muy distinta y llegábamos en otra situación, pero todo puede ser. Todos empezamos de cero y tenemos que aprovechar el factor cancha".

La gran incógnita es si podrá jugar. "Me encuentro bien y mis sensaciones son buenas. Hay que esperar a ver qué deciden los doctores y si me dejan jugar. A veces no quieren correr riesgos innecesarios, pero yo también tengo clara cuál es mi situación. Voy a intentar ayudar lo que pueda de la forma que sea. Vestirme de corto, me vestiré seguro al 100%. Otra cosa es que al final salga a jugar. Y si es este jueves, habrá que ver cuándo entraré. Por lo menos, estar disponible para poder jugar", añadió el gran emblema de la sección.