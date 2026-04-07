Confirmado: Higor será azulgrana, Cléber se escapa y el Barça se acerca a Novoa

El Barça sigue decidido a lograr los dos títulos que restan (Copa del Rey y Liga) y en sellar su vuelta a la Champions tras dos años de ausencia. Todo ello en un panorama positivo, con tres autoritarias victorias en Santa Coloma (3-7), en Palma (1-5) y ante el Noia Portus Apostoli (5-2) tras perder la final de la Copa de España por penaltis ante el Jaén Paraíso Interior.

En las últimas semanas han renovado el lesionado Adolfo (2028), Matheus (2028) y Catela (2027 más una campaña opcional), mientras que en breve podría anunciarse que Eric Martel seguirá otro temporada (sensacional su rendimiento) y, muy posiblemente también Touré.

Siguiendo con la actual plantilla, es un secreto a voces que Erick regresará al Sporting y que Fits podría marcharse pese a tener una temporada más de contrato. Tres cuartos de lo mismo podría suceder con un Pol Pacheco al que no le acaban de salir las cosas.

Higor es un valor seguro para el Barça / INSTAGRAM

En el capítulo de fichajes, SPORT ya informó que los objetivos eran dos brasileños. Pues bien, Higor (Benfica) será azulgrana a coste cero en una gran gestión de Jordi Torras, mientras que Cléber se subió a la parra, el Barça no se movió y jugará en el Benfica. El argentino Lucas Granda tiene opciones de seguir en el primer equipo si sigue dando pasos adelante.

La imposibilidad de contratar al exbético ha provocado un pequeño giro en una estructura muy bien planificada de la que podrían aprender otro deporte que se juega a puntos. El nuevo candidato a reforzar al Barça es la sensación de la pasada Eurocopa, David Novoa (O Parrulo).

Al igual que sucedió con Cortés (Jimbee Cartagena) o con Adri Rivera (ElPozo), Jesús Velasco confió en el ala de O Parrulo pese a sus 23 años y a su inexperiencia cuando se lesionó Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior). Y la respuesta del zamorano fue sensacional.

Novoa se ha encumbrado en O Parrulo y con la Roja / INSTAGRAM

Novoa pareció un veterano, marcó un golazo y asumió responsabilidades en momentos delicados, con una madurez que recuerda al primer curso de Gon Castejón en Cartagena. Los entrenadores no son mancos; en la selección está Velasco y en el campeón liguero, Duda.

La llegada de Novoa supondría que João Victor seguiría haciendo más funciones de cierre con Antonio (están a un nivel extraordinario), mientras que los alas zurdos serán Catela, Matheus y Martel, con Adolfo, Gauna, Touré y el de Benavente por la izquierda, según avanzaron Xavi Lorente (Esport3) y Gustavo Muñana, todo ello confirmado y ampliado por SPORT.

De todas formas, Jordi Torras no renuncia a fichar algún verano al astro sportinguista Zicky Té, quien tiene 24 años y recibió una oferta fuera de mercado del Semey kazajo en el que militaba el emblemático exblaugrana Ferrao. Ha sido rechazada y quedaría libre en 2027. También gusta mucho su compatriota Diogo Santos (23, Sporting).