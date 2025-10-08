Catela sigue dando pasos en su recuperación

Ya queda menos para volver a disfrutar del talento de Juan José Camacho 'Catela'. El ala andaluz, una de las piezas clave del Barça, lleva más de seis meses alejado de las pistas tras su intervención del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.

Sin embargo, la rabia que reflejó el pasado 22 de marzo en las semifinales de la Copa de España, al darse cuenta de inmediato de que un mal gesto ante la presión de un rival tendría consecuencias graves, se está transformando en la ilusión de volver a ayudar a su equipo.

Trabajo intenso y seguro

Catela se ejercita día a día en la Ciudad Deportiva para superar una grave lesión. El plan de recuperación avanza bien y el futbolista, que aún no ha podido jugar bajo las órdenes de Javi Rodríguez, ya realiza trabajo en la arena y suma carga de fuerza en el gimnasio.

El jugador tiene muchas ganas de volver a competir, pero sabe que se trata de un proceso largo. Su predisposición es máxima para recuperarse lo mejor posible, y el club no quiere asumir ningún riesgo con él. Los servicios médicos del Barça lo acompañan en todo momento para apoyar la recuperación del ala andaluz, muy querido por sus compañeros.

Invictos

Hasta la fecha, el equipo dirigido por el técnico azulgrana se mantiene invicto. Colíder en la Liga con 13 puntos —los mismos que Cartagena, que ocupa la cima de la tabla por diferencia de goles—, el Barça solo cedió dos puntos en su estreno contra Inter Movistar (4-4) en Torrejón de Ardoz. Desde entonces, el conjunto catalán no se ha desviado del camino del triunfo: 5-3 contra Xota, 5-3 ante O Parrulo, 4-6 frente al Alzira y 1-8 contra Ribera Navarra.

El Barça sigue invicto esta temporada / Dani Barbeito / SPO

Con esfuerzo, constancia e ilusión, Catela sigue dando pasos adelante para volver más fuerte que nunca. Por el momento, le toca sufrir desde la grada. El próximo duelo será este sábado ante Jaén (13:00, Palau Blaugrana).