El 'mago' Catela renueva con el Barça

El gaditano Juanjo Catela continuará como azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, con una temporada más adicional, tal y como hizo oficial este miércoles el Barça. Una renovación con la que "el Barça apuesta por la continuidad, el talento y el compromiso de un futbolista que todavía tiene mucho que decir en el Palau Blaugrana" y que se une a la anunciada este mismo lunes de Adolfo.

"Estoy muy contento y es un sueño estar en el mejor club en el que se puede estar. Quiero seguir demostrando que puedo seguir aquí más tiempo. Tenemos una plantilla para ganarlo todo y tenemos que ganar los tres títulos que tenemos por delante y clasificarnos para la Champions la próxima temporada”, afirmó el ala azulgrana en un comunicado emitido por los medios del club.

La renovación llega poco después de que el jugador regresara a la competición tras diez meses de baja por una grave lesión. El #13 azulgrana debutó a las órdenes de Javi Rodríguez durante el partido de liga del pasado 13 de febrero contra el Alzira en el Palau que se saldó con un contundente 7-2.

Catela llevaba fuera de las pistas desde marzo de 2025, cuando una rotura de los ligamentos cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha, con una lesión asociada del menisco externo de la misma rodilla le obligó a pasar por quirófano y pasar por un largo proceso de recuperación. “Voy entrando en el equipo poco a poco. Tengo muy buenas sensaciones, quiero ir cogiendo ritmo. Me voy adaptando y estoy seguro de que cuando tenga mi mejor versión podré ayudar más al equipo”, explicó el andaluz.

"Estoy muy orgulloso de seguir formando parte de esta familia y de que tengamos muchos momentos bonitos", aseguró un Catela que se ha convertido en una pieza clave del equipo desde su llegada al Barça en la temporada 2022/2023. Desde entonces ha jugado 116 partidos oficiales con 52 goles en su casillero personal.

Próximas renovaciones

Después de las renovaciones de Adolfo y Catela, el siguiente en la lista es Matheus. El brasileño, que finaliza contrato a final de este curso, está siendo una de las grandes bazas para Javi Rodríguez esta temporada y podría ser el próximo en anunciarse. Otra pieza que pronto podría confirmar su continuidad es Eric Martel, que también finaliza vinculación el próximo 30 de junio.