El 'mago' Catela renueva con el Barça

El ala gaditano continuará en el club hasta el 30 de junio de 2027, con una temporada más opcional

Catela prolonga su vínculo con el Barça

Cristina Moreno

El gaditano Juanjo Catela continuará como azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, con una temporada más adicional, tal y como hizo oficial este miércoles el Barça. Una renovación con la que "el Barça apuesta por la continuidad, el talento y el compromiso de un futbolista que todavía tiene mucho que decir en el Palau Blaugrana" y que se une a la anunciada este mismo lunes de Adolfo.

"Estoy muy contento y es un sueño estar en el mejor club en el que se puede estar. Quiero seguir demostrando que puedo seguir aquí más tiempo. Tenemos una plantilla para ganarlo todo y tenemos que ganar los tres títulos que tenemos por delante y clasificarnos para la Champions la próxima temporada”, afirmó el ala azulgrana en un comunicado emitido por los medios del club.

La renovación llega poco después de que el jugador regresara a la competición tras diez meses de baja por una grave lesión. El #13 azulgrana debutó a las órdenes de Javi Rodríguez durante el partido de liga del pasado 13 de febrero contra el Alzira en el Palau que se saldó con un contundente 7-2.

Catela llevaba fuera de las pistas desde marzo de 2025, cuando una rotura de los ligamentos cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha, con una lesión asociada del menisco externo de la misma rodilla le obligó a pasar por quirófano y pasar por un largo proceso de recuperación. “Voy entrando en el equipo poco a poco. Tengo muy buenas sensaciones, quiero ir cogiendo ritmo. Me voy adaptando y estoy seguro de que cuando tenga mi mejor versión podré ayudar más al equipo”, explicó el andaluz.

"Estoy muy orgulloso de seguir formando parte de esta familia y de que tengamos muchos momentos bonitos", aseguró un Catela que se ha convertido en una pieza clave del equipo desde su llegada al Barça en la temporada 2022/2023. Desde entonces ha jugado 116 partidos oficiales con 52 goles en su casillero personal.

Próximas renovaciones

Después de las renovaciones de Adolfo y Catela, el siguiente en la lista es Matheus. El brasileño, que finaliza contrato a final de este curso, está siendo una de las grandes bazas para Javi Rodríguez esta temporada y podría ser el próximo en anunciarse. Otra pieza que pronto podría confirmar su continuidad es Eric Martel, que también finaliza vinculación el próximo 30 de junio.

