El canterano Pol Pacheco heredará el dorsal de Dyego

El Barça de fútbol sala sigue preparando el inicio de la competición liguera el primer fin de semana de septiembre en la difícil pista de Movistar Inter. Eso sí, antes tratará de recuperar el título en la Copa Catalunya en la Final a Cuatro que se disputará en Martorell, con el anfitrión Sala 5 como rival en semifinales.

El pasado verano se despidieron los dos últimos emblemas de la 'era Marc Carmona', el mejor entrenador oficioso de la historia del fútbol sala blaugrana. Dyego no renovó y se fue al Al Uda saudí, mientras que Sergio Lozano se retiró y debutará en los banquillos como ayudante de Sergi Altisent en el Barça B.

El madrileño tiene su dorsal '9' inmortalizado en las paredes del Palau al igual que el '28' de su amigo Paco Sedano, por lo que nadie más volverá a vestirlo en una práctica más habitual en las otras secciones con el '15' de Juan Antonio San Epifanio (baloncesto) quizá como camiseta más emblemática.

Dyego dejó vacante el '7' / DANI BARBEITO

El brasileño sí dejó vacante el '7' que vistió desde que a su llegada en enero de 2014. El encargado de heredar el número será Pol Pacheco en su regreso al Barça 11 años después. Por cierto, que coincidieron en más de un partido de enero a junio de 2014 cuando él jugaba en el filial y lo llamó varias veces por Carmona.

Otra de las caras nuevas es João Victor, uno de los mejores cierres del planeta que jugó el curso asado como cedido en el campeón europeo Illes Balears Palma Futsal. El brasileño lucirá el '5', desierto desde la marcha de Boyis en 2020 y que han llevado canteranos como Kokoro, Mario o Sergi Viedma.

Por último, el argentino Luciano Gauna llevará el '23', un dorsal que llevó el emblemático Carlos Ortiz en sus dos temporadas como azulgrana y que no lució el curso pasado en el Servigroup Peñíscola. Allí tenía el '10', ya que el '23' lo lucía el exblaugrana Diego Quintela.

Todos los dorsales del Barça 2025-26 / FCB

La última novedad es que el galo Mamadou Touré cambia el '20' por el '11' que llevó el ciezano Álex Yepes hasta su regreso al fútbol sala italiano en el pasado mercado invernal. Antes fue propiedad durante muchas temporadas otro de los grandes iconos de la sección y del fútbol sala universal, el pívot brasileño Ferrao.

El resto de dorsales sigue como en el curso pasado. La lista completa es la siguiente: Matheus (3), Joao Víctor (5), Antonio (6), Pol Pacheco (7), Adolfo (8), Pito (10), Touré (11), Catela (13), Eric Martel (14), Sergio González (16), Erick (17), Fits (19), Dídac (21), Luciano Gauna (23) y Miquel Feixas (26).