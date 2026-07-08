El brasileño Higor, primer fichaje del Barça

El Barça, flamante campeón de la Primera División de Fútbol Sala, apenas unas semanas después de levantar el título se ha puesto ya manos a la obra en la planificación para la próxima temporada. El club ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Higor que ya adelantó SPORT, para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

El pívot brasileño, que está a punto de cumplir 28 años, se ha convertido en el primer fichaje del equipo de Javi Rodríguez para la 2026/2027, una temporada en la que el Barça regresará a la Champions. Con vistas a este nuevo reto, el Barça se ha hecho con un jugador que destaca por su potencia física y su olfato goleador al que avalan sus números: durante las cuatro temporadas en las que ha jugado en el Benfica, ha disputado 119 partidos y ha anotado 57 tantos.

Con el conjunto lisboeta, el brasileño conquistó el triplete (Liga, Copa de Portugal y Copa de la Liga) la pasada campaña, la Liga conseguida el curso 2024-25 y a la Supercopa lograda en 2023. Además, Higor ya tiene experiencia en la Primera División española, después de militar una temporada y media en el Palma Futsal, adonde llegó en enero de 2020 procedente del Corinthians.

"Es un sueño hecho realidad", afirmó el pívot en sus primeras palabras como azulgrana. "Ahora que ya soy jugador culé, toca trabajar mucho para intentar vivir grandes momentos", comentó en declaraciones difundidas por el club. El brasileño también aseguró que espera "poder conseguir todos los títulos posibles con el Barça" y que "es un gran honor poder defender esta camiseta".

Por otro lado, Javi Rodríguez quiere reforzar el cierre tras la marcha de Erick y el Barça estaría muy cerca de firmar con el internacional galo Suheil Mouhoudine (ex de Cartagena), quien acaba de ganar su liga con el Etoile Lavalloise.