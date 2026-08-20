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FÚTBOL SALA

El brasileño Higor ya marca en el 'nuevo' Barça

El cuadro azulgrana se dio un festín goleador a medio gas en un amistoso contra el Sky Up Futsal de Kiev (7-3)

João Victor felicita a su compatriota Higor

João Victor felicita a su compatriota Higor / FCB

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David Rubio

David Rubio

El Barça sigue dando firmes pasos adelante en la semana previa al inicio de las competiciones oficiales y este jueves derrotó por 7-3 a puerta cerrada en el Palau Blaugrana al Sky Up Futsal, cuatro días después de la conquista del Torneo 'Mucho Más' con una gran remontada en la final ante el anfitrión Viña Albali Valdepeñas (3-4) con un gol de Adolfo en el último minuto

Barça - Sky Up Futsal (fútbol sala, amistoso), 20/08/2026

AMISTOSO

7
3
Alineaciones
BARÇA, 7
(4+3): Miquel Feixas (p.), João Víctor (1), Eric Martel, Adolfo (2), Pito -cinco inicial-, Beumala (p.s.), Matheus (2), Joel Miñano, Antonio, Higor, Touré (1), Catela, Sergio González y Mouhoudine
SKY UP FUTSAL, 3
(1+2): Savenko (p.), Zavertanyi, Skybchyk, Malynovskyi, Lifer -cinco inicial-, Bakinskyi (p.s.), Kovalenko (p.s.), Masevych (1), Hayduchyk, Zakora, Snitsarenko, Stepanov, Melnyk, Tkachov (1), Bazylivskyi, Ross (1), Kramar y Hospodenko.
GOLES
1-0, João Víctor (3'); 2-0, Matheus (4'); 3-0, Matheus (6'); 4-0, Adolfo (12'); 4-1, Ross (15'); 5-1, Higor (22'); 6-1, Adolfo (23'); 6-2, Masevych (26'); 7-2, Touré (33'); 7-3, Tkachov (36').
INCIDENCIAS
Partido amistoso disputado a puerta cerrada en el Palau Blaugrana (Barcelona).

El equipo de Kiev se fusionó antes del comienzo de la pasada temporada con el Aurora y acabó segundo en la liga regular de su país, pero de manera sorprendente cayó en cuartos de final contra el Sukha Balka por 1-3 con dos derrotas por penaltis. Con un equipo muy joven, jugó y dejó jugar a los barcelonistas, que fueron muy superiores.

Con esta victoria, el conjunto barcelonista da otro paso más en un inicio de temporada que lo llevará a jugar el viernes de la próxima semana la Final a Cuatro de la Copa Catalunya en Santa Coloma, con las semifinales el viernes contra el Sala 5 Martorell y la final al día siguiente en el Pavelló Nou frente al ganador del Lainco Esportiu Rubí FS - Catgas Energia. Los de Javi Rodríguez son los defensores del título.

Adolfo marcó dos goles y fue de los más destacados

Adolfo marcó dos goles y fue de los más destacados / FCB

El primer fin de semana de septiembre, el Palau volverá a acoger una final a cuatro muchos años después; en concreto, desde la de la Champions en octubre de 2020 (fue aplazada por el Covid). Esta vez será la Supercopa de España, con las semifinales el sábado 5 con mucho morbo frente al Jaén Paraíso Interior y la hipotética final el 6 de septiembre.

Volviendo al amistoso, el partido permitió ver el primer gol del brasileño Higor como azulgrana. El ex de Palma Futsal llega tras completar muy buenas temporadas en el Benfica y debe convertirse en el relevo ideal para Pito, a diferencia de lo que sucedió con un Fits que estuvo tres cuartas partes del curso lesionado... aunque acabó a buen nivel.

Renovados en marzo, Adolfo y Matheus demostraron que quieren mucho más tras ser de los mejores en el curso pasado, con mención especial para el colomense, que desafió a los médicos y a la lógica para adelantar los plazos tras una operación de hombro, ayudar al equipo y ser importante en la pasada final liguera. Dos goles marcaron por cabeza.

Foto de familia a la conclusión del amistoso

Foto de familia a la conclusión del amistoso / FCB

El Barça salió muy fuerte y a los 12 minutos ya ganaba por 4-0. João Victor abrió el marcador a los tres minutos, Matheus lo siguió en el 4' y dos minutos después marcó el 3-0 con un disparo cruzado. El cuarto fue obra de Adolfo a pase de Eric Martel y ahí el equipo bajó un poco el pistón, lo que aprovechó Ross para recortar distancias en el 15'.

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La segunda parte fue un calco, con el primer gol como azulgrana de Higor y el segundo de la tarde-noche de Adolfo en los primeros tres minutos. Masevych anotó para los de Kiev y una gran jugada colectiva permitió a Touré firmar el 7-2... Ojalá rinda esta temporada como en la parte final de la pasada. El gol que cerró el amistoso, el 7-3, fue obra de Tkachov.

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