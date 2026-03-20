La batuta mágica de Antonio dirige el concierto del Barça hacia las semifinales

El Barça sacó a relucir su imagen más sólida para derrotar con autoridad por 7-1 al Viña Albali Valdepeñas en el último duelo de cuartos de final de la Copa de España de fútbol sala que se está disputando en el Palacio de los Deportes de Granada y se medirá este sábado a las 21.30 horas al tricampeón europeo Illes Balears Palma Futsal en la segunda semifinal.

Barça - Viña Albali Valdepeñas (fútbol sala, Copa de España), 21/03/2026 COPA DE ESPAÑA BAR 7 1 VAL Alineaciones BARÇA, 7 (2+5): Dídac (p., 1'-35'), Erick, Matheus, 'Lucho' Gauna (1), Pito (1) -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s, 36-40'), João Victor, Antonio (2), Adolfo (1), Eric Martel (1), Touré (1), Sergio González, Fits y Catela. VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 1 (0+1): Borja Puerta (p.), Boyis, Álex Fonseca, Mateus Torres, Carrasco -cinco inicial-, 'Pato' (p.s.), João Silveira, José Mario, Álex Naranjo, Nico Marrón (1) y Lucas Cézar.

Los de Antonio Vadillo superaron con claridad al Quesos El Hidalgo Manzanares (2-6) con dos tantos madrugadores del 'mago' Lucão y el último obra del exazulgrana Mario Rivillos, quien volverá al Movistar Inter el próximo verano. La otra semifinal enfrentará a las 18.00 horas precisamente al cuadro madrileño con el Jaén Paraíso Interior.

Tras un inicio muy parejo, João Victor chutó fuera y los de Marlos Velasco pidieron el videoarbitraje por unas posibles manos dentro del área que no existieron, ya que tocó la bola con la parte baja de la espalda. Poco a poco, el seis veces campeón de la Copa de España imponía su ley, con un chut alto de Pito y una gran acción de Antonio que no llegó a culminar Adolfo a los ocho minutos.

Antonio sigue a un nivel impresionante / RFEF

En la siguiente acción, Pito peleó una bola, se fue de varios rivales y asistió a Touré para que firmase un 1-0 que hacía justicia a lo visto hasta entonces. El Viña Albali Valdepeñas acusó el gol y pudo encajar el segundo en sendos disparos de Matheus y de Pito a los que respondió bien Borja Puerta, el exportero de Industrias Santa Coloma.

Sin embargo, al paso por el 14' no pudo hacer nada ante el disparo seco de Antonio tras un quiebro en una baldosa que supuso el 2-0 después de un ataque largo y con mucho criterio. Ambos equipos llegaron a las cinco faltas y, antes del descanso, Alex Fonseca se marchó de Fits y chutó muy cerca del poste.

El cuadro azulgrana regresó a lo grande con una sensacional jugada de Gauna que llegó tras dos 'faltones' al argentino (tan solo señalaron una) que culminó Pito con el 3-0 a los 59 segundos. Y, con dos faltas en el bando azulgrana se 'tragaron' una clara de Erick. Como la amarilla al recuperado Catela, la cuarta barcelonista. Es una lotería lo de los árbitros y más con Cordero Gallardo al silbato. Puede salir cara, cruz o hasta de canto.

'Lucho' Gauna trata de zafarse de Mateus Torres / RFEF

Por si quedaba alguna duda, Antonio controló un gran pase de João Victor y enganchó otro misil en el 25' para establecer el 4-0. Sin embargo, los colegiados se resistieron con una falta inexistente a Erick y una tarjeta al banquillo que situó a su equipo con cinco a 12:35 del final. Lo de este colegiado es digno de estudio.

Eric Martel marcó el 5-0 desde la estrategia en el 29' y salvó un gol con la nariz (juega con máscara por una operación en esa zona) para celebrar su renovación por una temporada al igual que Touré, tal y como anunció Xavi Lorente en Esport 3 y puede confirmar SPORT.

Marlon Velasco dio la camiseta de portero a José Mario y Adolfo anotó el 6-0. Es el mejor en la defensa en inferioridad. La garra valdepeñera permitió al canterano azulgrana Nico Marrón aprovechar un rechace para marcar el gol del honor (6-1). Los árbitros debieron ahorrarse la roja directa por manos a Alex Fonseca a 1:36 del final y un Gauna cerró el marcador con el 7-1.