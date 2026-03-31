El Barça vuelve a exhibirse ante el campeón de Europa en otro despropósito arbitral

El Barça sigue con velocidad de crucero y este martes hurgó en la herida del Illes Balears Palma Futsal con un 1-5 en Son Moix que lo sitúa con 53 puntos, a dos puntos del líder, ElPozo Murcia. Con João Victor a un nivel excelso, el cuadro barcelonista repitió su imagen de las semifinales de la Copa de España ante el tricampeón europeo y lo deja en una situación muy delicada (quinto con 35 puntos, tan solo cuatro más que el noveno). Una vez más, lo peor fueron los árbitros, ya que perdieron los papeles y no encontraron el silbato en la segunda parte.

Illes Balears Palma Futsal - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 31/03/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF PAL 1 5 BAR Alineaciones ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 1 (0+1): Dennis (p.), Maurio Rivillos, Claudino, Machado, Fabinho -cinco inicial-, Deivão, Charuto, Mateus Maia, Piqueras, Alisson, David Peña, Lucão y Lin (1). BARÇA, 5 (3+2): Miquel Feixas (p., '1-20'), João Victor (1), Catela (1), Touré, Pito (1) -cinco inicial-, Dídac (p.s., 21'-40'), Antonio, 'Lucho' Gauna, Eric Martel, Sergio González (1), Erick (1), Matheus, Lucas Granda y Pol Pacheco.

La puesta en escena azulgrana fue extraordinaria, con tres goles en menos de seis minutos ante un rival que evidenció a nivel anímico no pasar por su mejor momento. Tras el 7-1 caer ante los azulgranas en semifinales de la Copa de España y dejarse empatar a cinco en casa frente al Noia Portus Apostoli (penúltimo) un partido que dominaba por 4-1, los locales recibieron tres mazazos.

Catela abrió el marcador con su primer gol en juego desde su reaparición (había marcado uno desde 10 metros), una cabalgada con regate incluido de Touré acabó con un pase sensacional para que Joao Victor firmase el 2-0 en el 3' y Sergio González firmó el 3-0 con una sensacional vaselina con la que superó a Dennis tras un pase de otra galaxia de Eric Martel.

Antonio Vadillo paró el partido para levantar los ánimos de sus jugadores y una media vuelta de Charuto en el 8' fue lo primero que mostraron los locales en ataque. De hecho, el meta Dennis jugó en campo ofensivo desde el ecuador del primer tiempo y tan solo ahí empezaron a llegar las ocasiones. Miquel Feixas estuvo magistral en dos disparos de Fabinho y en un potente disparo de Claudino.

Antes del descanso, el Palma Futsal ya ensayó con un 'portero-jugador' y João Victor lideró una gran jugada para confirmar que ya está dando otro paso adelante en su camino hacia convertirse junto a Antonio y a Pito en el líder del equipo. El brasileño sorteó a varios rivales hasta que encontró a Catela y su pase no pudo rematarlo a gol 'Lucho' Gauna.

Los protagonistas en los primeros minutos del segundo tiempo fueron los árbitros, algo recurrente por desgracia en la liga. Los colegiados no señalaron una clara falta sobre Gauna y Pito evitó el gol de manera providencial, no señalaron una infracción de Erick que podría haber supuesto su segunda amarilla y se tragaron el silbato en una durísima falta sobre João Victor y en un empujón a Sergio González. ¿Pero cómo puede ser? Cuatro errores de bulto en cuatro minutos.

Lo siguiente fue aún más vergonzoso. Sergio González robó la bola a Mateus Maia, el brasileño le hizo falta y la infracción y la amarilla fueron para el de Montcada i Reixac. ¿Nadie va a levantar nunca la voz? Lo hizo una vez con enorme valentía Jordi Torras y tuvo que salir a pedir perdón por las formas. ¡Ya está bien! ¿No hará nada Álvaro Cid, presidente del Comité Nacional de Árbitros?

Palma Futsal le estaba echando carácter y jugaba muy al límite del reglamento, pero los minutos pasaban y el 0-3 seguía en el 30' tras un misil de Mateus Maia que se fue junto al poste. Fue el preludio del 0-4 en una acción que está trabajando muy bien Javi Rodríguez. Pase al hueco de Dídac, asistencia medida de Gauna y Erick en el segundo palo marca a placer.

Pito se fue de varios rivales, recibió un agarrón de Fabinho y anotó el 0-5 en el 35' casi yéndose al suelo. ¿Y la acumulativa? El joven argentino Lucas Granda recibió un pisotón en el tobillo y los árbitros no querían ni parar el juego. El Barça pidió el videoarbitraje y hubo falta y roja a Deivao. De no pitar ni falta a expulsión directa. De locos.

El Barça no marcó en la superioridad y un mito azulgrana logró el tanto del honor local en el segundo palo. El segoviano fue pieza clave en el mejor equipo de la historia de la sección con Marc Carmona en el banquillo y se proclamó dos veces campeones de Europa. 1-5 en un gran partido barcelonista, con los árbitros como punto negro de la noche. Muy mal los andaluces Corredor Corredor y Moreno Reina.