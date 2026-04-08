El Barça se vuelve a cruzar con su verdugo en la Copa de España

Barça y Jaén Paraíso Interior, apenas unas semanas después de la final de la Copa de España, volverán a verse las caras en una eliminatoria camino a un nuevo título. El sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas volvió a emparejar a ambos conjuntos en la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala que tendrá lugar el 23 y 24 de mayo en el Pabellón Multiusos de la Ciudad de Cáceres.

En el otro duelo de semifinales se enfrentarán Viña Albali Valdepeñas y Jimbee Cartagena Costa Cálida, sexto y séptimo clasificados respectivamente de la Primera División de fútbol sala.

Cuadro del torneo Semifinal 1 Jimbee Cartagena Costa Cálida - Viña Albali Valdepeñas Semifinal 2 Barça - Jaén Paraíso Interior Final Ganador Semifinal 1 - Ganador Semifinal 2

El Multiusos de la Ciudad de Cáceres, con capacidad para 6.000 espectadores, será el relevo del Palacio de los Deportes de Cartagena, sede de la última edición, en la que se impuso Movistar Inter, ausente en esta fase final al ser eliminado en cuartos por Jimbee Cartagena (7-2).

El Barça, por su parte, llega a esta ronda después de su contudente victoria en cuartos sobre el actual líder de LaLiga, ElPozo Murcia Costa Cálida (1-7), con un 'hat-trick' de Lucho Gauna.

Jaén Paraíso Interior superó a ATP Iluminación Ribera Navarra en la eliminatoria previa por 5-3, mientras que el cuarto en liza, Viña Albali Valdepeñas, dejó fuera de la batalla al Noia Portus Apostoli en la tanda de penaltis.

Un precedente

El pabellón cacereño ya fue escenario de una final copera en 2018, curiosamente con los mismos protagonistas que se medirán en la segunda semifinal. Entonces, el FC Barcelona Lassa, entrenado por Andreu Plaza, se impuso en la prórroga a Jaén Paraíso Interior (4-3).

Ferrao y Esquerdinha habían abrieron el marcador con dos goles casi consecutivos en el minuto seis. Poco después Burrito recortaba distancias.

Leo Santana anotaba el 3-1, neutralizado por Alan Brandi poco después y Dani Martín, antes de acabar el primer tiempo, colocaba el 3-3 en el luminoso.

La segunda parte se cerró sin goles y se llegó al tiempo de añadido.Aicardo fue el autor del gol de la victoria azulgrana en ese partido, anotando en el 44', tras una saque de esquina de Adolfo.