Barça - Viña Albali Valdepeñas: Horario y dónde ver el partido de la Copa de España de Fútbol Sala

FC Barcelona y Viña Albali Valdepeñas se enfrentan este viernes 20 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala 2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Viña Albali Valdepeñas y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé llega como la amplia favorita si consideramos su historial de duelos directos, ya que han logrado imponerse en 16 de 20 ocasiones en las que se han enfrentado en el terreno de juego, incluyendo al más reciente que tuvo lugar en el pasado mes de noviembre (4-1).

Además, los blaugranas acumulan 14 partidos consecutivos invictos a lo largo de todas las competiciones, aunando 12 victorias y dos empates en lo que ha sido una de las rachas más impresionantes de toda la temporada.

En cambio, el combinado dirigido por Marlon Velasco Heras llega con menos apuestas a su nombre, aunque con la fuerza reciente que supone que, si bien históricamente el Barcelona ha sido superior, han logrado imponerse ante ellos en dos de las últimas cuatro citas que han tenido en el campo, lo cual supone un embríon anímico de cara a luchar por continuar hacia la próxima fase de la copa.

HORARIO DEL BARCELONA - VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS DE LA COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA

El partido entre FC Barcelona y Viña Albali Valdepeñas, correspondiente a la nueva jornada de la Copa de España de Fútbol Sala, se disputa este viernes 20 de marzo a las 21:30 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS DE LA COPA DE ESPAÑA DE FÚTBOL SALA

En España, el partido de la Copa de España de Fútbol Sala entre FC Barcelona y Viña Albali Valdepeñas se podrá ver a través de RTVE Play.

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