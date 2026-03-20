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Barça - Viña Albali Valdepeñas, en directo: sigue el partido de la Copa de España de Fútbol Sala, en vivo hoy

Sigue en directo el Barça - Viña Albali Valdepeñas de la Copa de España de Fútbol Sala

El Barça de fútbol sala celebra un gol

El Barça de fútbol sala celebra un gol / @FCBfutbolsala

Jesús Burgos

FC Barcelona y Viña Albali Valdepeñas se enfrentan este viernes 20 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala 2026.

Sigue en directo el partido en SPORT.

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