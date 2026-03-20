Barça - Viña Albali Valdepeñas, en directo: sigue el partido de la Copa de España de Fútbol Sala, en vivo hoy

FC Barcelona y Viña Albali Valdepeñas se enfrentan este viernes 20 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en los cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala 2026.

Sigue en directo el partido en SPORT.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Falta de Matheus y tarjeta amarilla. La quinta para el Barça también.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Lanzamiento que impacta con fuerza en José Mario. El jugador tendido sobre el parquet.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Nueva falta para el Barça tras unas manos que desviaron un disparo. Quinta falta para el Valdepeñas.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Antonio para Pito que dispara y Borja Puerta manda el balón al córner.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Tiempo muerto de Javi Rodríguez antes del lanzamiento de la falta.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Falta peligrosa para el Barça.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Falta de Álex Fonseca sobre Adolfo. Cuatro faltas para cada equipo.

1ª PARTE | 4' | 2-0 Tarjeta amarilla a Dídac por desplazar la pelota.

1ª PARTE | 5' | 2-0 Vuelve Adolfo a pista. Buenas noticias para los azulgranas.