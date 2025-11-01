Barça - Viña Albali Valdepeñas, en directo: sigue el partido de la Primera División de Fútbol Sala, en vivo hoy

En Directo
El Barça recibe en el Palau Blaugrana al Viña Albali Valdepeñas en la octava jornada de la Primera División de fútbol sala. Sigue el partido minuto a minuto en SPORT.
¡EL GOL DE GUSTAVAO!
Así ha sido el tanto de Gustavao, que ha adelantado a Viña Albali Valdepeñas en el Palau.
BARÇA 0-1 VALDEPEÑAS | MIN.7
¡Vuelve a parar Vandeson! Gran intervención del portero de Valdepeñas, después de un fuerte remate de Adolfo al primer palo. El guardameta visitante está siendo el mejor en este arranque de partido.
BARÇA 0-1 VALDEPEÑAS | MIN.6
Antonio se va por fuera y consigue sacar un córner, tras un disparo muy forzado con la zurda.
BARÇA 0-1 VALDEPEÑAS | MIN.5
Sale bien de su portería Vandeson y le quita el balón de los pies a Adolfo.
BARÇA 0-1 VALDEPEÑAS | MIN.4
¡GOOOOL DE VALDEPEÑAS! ¡Gustavao adelanta a los visitantes en el Palau! Le ganó el duelo a su marca y superó a Dídac con un gran remate de primeras dentro del área.
BARÇA 0-0 VALDEPEÑAS | MIN.4
¡Doble ocasión para Valdepeñas! Primero Dídac y luego la madera evitan el gol de Gustavao. Clarísima también esta oportunidad.
BARÇA 0-0 VALDEPEÑAS | MIN.3
¡Otra de Vandeson! Ahora es Matheus quien conectó un disparo potente desde lejos y se encontró con una gran respuesta del portero de Viña Albali Valdepeñas.
BARÇA 0-0 VALDEPEÑAS | MIN.3
¡Qué parada de Vandeson! Se hizo enorme en el uno contra uno y detiene el disparo cruzado de Gauna. La primera clara para los azulgranas.
BARÇA 0-0 VALDEPEÑAS | MIN.2
Quiso encontrar Erick a Matheus en el segundo palo, pero el pase no llega a su destinatario. Atenta la defensa visitante para impedir el remate.
¡COMIEEEENZAAA EL PARTIDOOO!
¡ARRANCAAAA EL ENCUENTRO EN EL PALAU! La primera posesión del partido es para el Barça.
