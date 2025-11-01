Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

FÚTBOL SALA

Barça - Viña Albali Valdepeñas, en directo: sigue el partido de la Primera División de Fútbol Sala, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la octava jornada de liga de fútbol sala

El Barça, antes de un partido de la Primera División de fútbol sala

El Barça, antes de un partido de la Primera División de fútbol sala / @FCBfutbolsala

Xavier Zapater

El Barça recibe en el Palau Blaugrana al Viña Albali Valdepeñas en la octava jornada de la Primera División de fútbol sala. Sigue el partido minuto a minuto en SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL