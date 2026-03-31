El Barça, a por otra victoria 'de Champions' para presionar más a ElPozo

El Barça y el Illes Balears Palma Futsal regresaron de la Copa de España con sensaciones contrapuestas, aunque de vacío en un fin de semana largo que coronó por cuarta vez al pétreo Jaén Paraíso Interior de un genio llamado Dani Rodríguez. Los azulgranas perdieron por penaltis una final sin goles, aunque el día antes endosaron un sonoro 7-1 al conjunto balear.

El regreso de ambos a la liga no fue ni mucho menos el mismo. El equipo de Javi Rodríguez se llevó con claridad el derbi catalán en la pista de Industrias por 3-7 en un partidazo de Joao Victor y de Matheus para reafirmar su segunda plaza con 50 puntos, mientras que los de Antonio Vadillo son quintos con 35 tras empatar en su pista ante el penúltimo, el Family Cash Alzira (5-5).

Fuera de la Champions por segunda edición consecutiva, el Barça ya derrotó en la primera vuelta por 2-0 a un Palma Futsal que ha ganado las últimas tres Champions (la primera en 2023 con un 5-1 ante el equipo azulgrana que dirigía Jesús Velasco) y superó en el Palau al Jimbee Cartagena por 6-2. Baleares y murcianos disputarán la Final a Cuatro de la máxima competición europea.

Javi Rodríguez, tras la victoria en Santa Coloma / FCB

El partido tiene ese aliciente añadido de volver a demostrar que este nuevo Barça está capacitado para competir contra los mejores, con el objetivo casi obligado de regresar a Europa. Precisamente la presencia de Palma en cuartos en la Liga de Campeones aplazó el duelo que se disputa esta tarde a las 19.30 horas en Son Moix. El Cartagena visitará Valdepeñas a las 20.30 horas.

La actualidad la capitaliza Adolfo por una lesión en el hombro que sufrió en la Copa de España y que lo mantendrá bastantes semanas KO a falta de parte oficial. El resto de jugadores está a disposición de un Javi Rodríguez que deberá realizar un descarte. En Santa Coloma no se vistió Eric Martel, el único azulgrana junto a Dídac en la 'Roja' para los dos amistosos contra Finlandia.

Pese a que Palma ha sumado un solo punto en los últimos tres partidos con 16 goles recibidos, Javi Rodríguez destacó que será "otro partido complicado y no me va a sorprender lo que nos puedan plantear. Tenemos las cosas bien cogidas y vamos todas las armas posibles y el máximo de fuerza después de todo lo que venimos acarreando. Así que eso, a hacer un partido serio".

Antonio Vadillo pidió un poco más a sus jugadores / PALMA FUTSAL

"Lo que pasó en las semifinales no tiene nada que ver. Ellos van a jugar en casa con su público, que no lo tenían en Granada. Palma es el segundo máximo goleador, aunque es cierto que están encajando bastantes goles. Es el campeón de Europa, está otra vez en la Final Four y juega ante su público en un pabellón espectacular. Esperamos traernos un bien resultado", añadió el 'Mito'.

Vadillo admitió que su equipo lleva "varias jornadas en las que las segundas partes, sobre todo los últimos 10 minutos, nos están costando y ahí se deciden los partidos. Tenemos que competir igual que en las semifinales de la Copa, pero no 34 minutos, sino hasta el final. El Barça ya demostró que, si te relajas, te mata". La única duda es el meta Luan Muller, un jugador clave.