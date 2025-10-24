El Barça, a vengarse de su 'verdugo' sin Sergio González

El parón por los partidos de preparación para la Eurocopa de 2026 cuyo sorteo se realizó este viernes trajo malas noticias para el Barça de cara al duelo del sábado a las 13.00 horas (Esport3 y Teledeporte) en la pista del campeón liguero Jimbee Cartagena, club galardonado este viernes como 'Cartagenero del Año'.

El colomense Adolfo tuvo que volverse de la concentración de la 'Roja' por unas molestias en los isquios que no son graves e incluso no está descartado. Por contra, Sergio González no ha tenido tanta suerte y se perderá los próximos partidos por la lesión que sufrió en el segundo amistoso ante Marruecos (3-3).

El ala de Montcada se une a la baja de Catela (hasta 2026) en un duelo que también vendrá marcado por la Ronda Principal de la Champions en la que los cartageneros buscarán repetir billete para la Final a Cuatro de ante el Anderlecht belga, el Kauno Zalgiris lituano y el anfitrión Piast Gliwice polaco.

El emblemático brasileño Duda, un maestro de los banquillos, tendrá las bajas seguras del internacional español de origen brasileño Renato y de un Pablo Ramírez que fue clave el curso pasado en la victoria ante el Barça en la final liguera por tres victorias a una. Además, el técnico no forzará a los 'tocados'.

Pito viene de brillar con la 'verdeamarelha' / FCB

El Barça ha recuperado la alegría con Javi Rodríguez, quien ha sabido agitar el árbol con maestría. Los azulgranas han marcado 32 goles (los mismos que el Cartagena) y lidera la tabla con 16 puntos en seis encuentros por los 15 de ElPozo Murcia y los 14 de su rival de este sábado con un partido más.

Javi Rodríguez, sin excusas

El técnico azulgrana admitió que las dos últimas semanas han sido "bastante complicadas, porque hemos tenido que trabajar con cinco jugadores. Después nos ha pasado la mala suerte de que Adolfo se resintió de una lesión pequeñita y Sergio González ha vuelto lesionado de la selección".

Pese a ello, Javi Rodríguez recalcó que el Barça está "con las mismas ganas y con la misma ilusión de todos los partidos. Me imagino que Cartagena estará igual, así que cero excusas. Es el campeón de las dos últimas ligas, un equipo fuerte, con un público que aprieta muchísimo y una pista en la que gusta jugar".

El meta Chemi, con España ante Marruecos / SEFUTBOL

"Si queremos sacar algo positivo, tendremos que hacer nuestro juego y estar muy concentrados. El objetivo son los tres puntos. Yo siempre digo que estoy orgulloso del trabajo de mis jugadores y de tener ocho, nueve o diez seleccionables o más. Eso es un lujo para cualquier entrenador", añadió.

En la misma línea, Duda admitió que no es "la semana ideal para jugar contra el Barça. Chemi, Gon Castejón, Mellado y Tomaz regresaron el miércoles tras 15 días fuera y la semana que viene tenemos Champions. Nos enfrentamos al equipo más poderoso del mundo y tenemos que afrontarlo con valor y con energía".