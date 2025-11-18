El Barça tira de oficio para superar el trámite en Cádiz

El Barça cumplió con su papel de favorito y se impuso al CD Virgili Cádiz para superar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala (1-4). Matheus, con dos goles, se erigió como gran protagonista abriendo la cuenta goleadora que completaron Pito y Joao Victor.

El Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz se vistió de gala para ver al CD Virgili por primera vez en su historia en un partido de competición oficial contra un equipo de Primera División. Con el ambiente de las grandes nocjes y las gradas al completo, pese a haber doblado su aforo de 990 a 1.650 espectadores gracias a las gradas supletorias, el equipo gaditano firmó un encuentro serio y de nivel que no fue suficiente para imponerse a un rival de alto nivel que tiró de oficio y de sus grandes estrellas para superar el trámite.

El duelo se inició con un homenaje a Catela, que se formó en las categorías inferiores del conjunto caditano y recibió el premio Panaderín de Honor. El azulgrana, pese a no poder participar en el partido, pidió viajar con el equipo para no perderse este partido en 'casa'.

No necesitó mucho el Barça para abrir el marcador. Matheus, en el minuto 2, inició una jugada que finalizó él mismo con un golazo desde el centro del área ante el que nada pudo hacer el guardameta del conjunto caditano que milita en la Segunda B andaluza. Pese a la diferencia de calidad, el conjunto local se quitó de encima los nervios iniciales y aplacó el ímpetu azulgrana. Llegó incluso a poner a prueba a Feixas en varias ocasiones y en el 7' obtuvo recompensa al esfuerzo con un gol de Óscar.

Con el guardameta local, Hilario, tocado por la varita, al Barça se le resistió el gol y tuvo que ser el mismo protagonista el que hiciera su magia para que el segundo llegara al marcador. De nuevo Matheus, tras un falta, recibió un balón de Antonio y remató a bocajarro a siete para el final.

El paso por vestuarios no supuso un cambio de guion, con los locales enfocados en el empate. Esta vez fue Dídac Plana, que había sustituido a Feixas, el que tuvo que emplearse a fondo para despejar un trallazo de Carlitos.

Poco después perdonó Adolfo una clara pero los de Javi Rodríguez siguieron presionando y en la siguiente jugada Pito, en una acción personal, hizo un tercero que debía dar ya tranquilidad al equipo. La veda se abría definitivamente y Joao Victor, tras una caombinación con Pito, hacía el cuarto.

No bajó los brazos tampoco esta vez el conjunto local, que tuvo una nueva ocasión con un disparo lejano de Carlitos que despejó Dídac con las piernas. Jugó ya sin nada que perder CD Virgili, mientras el Barça se dedicó ya a dormir el partido y pensar en el próximo compromiso, en liga frente al Servigroup Peñíscola.