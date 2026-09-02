Así conquistó el Barça sus cuatro Supercopas de España

La temporada 2026/27 arranca con la Supercopa de España, que este año se disputa en el Palau Blaugrana, la casa del FC Barcelona.

El torneo reúne al Barça como campeón de Liga, a Jaén Paraíso Interior FS como campeón de Copa de España y Copa del Rey, y a ElPozo Murcia Costa Cálida y Illes Balears Palma Futsal como mejores clasificados de la pasada fase regular.

Barcelona se convierte así en el epicentro del futsal estatal en un fin de semana que promete intensidad y ambiente de gala.

El Barça y sus cuatro Supercopas

El Barça ha disputado siete ediciones y ha levantado el título en cuatro ocasiones.

La primera llegó en la temporada 2013-14, cuando la competición se jugaba a doble partido. El primer encuentro se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde el Barça logró una victoria clave por 0-1. Esa ventaja resultó decisiva en el segundo partido, celebrado en el Palau Blaugrana, que terminó con un empate a 5.

Sergio Lozano y Wilde celebrando un gol en la final de la Supercopa de España de 2013 / Archivo

El global de 5-6 permitió al equipo de Marc Carmona conquistar la primera Supercopa de la sección. Aquella plantilla reunía nombres que hoy son leyenda como: Paco Sedano, Wilde, Torras, Ari, Gabriel, Fernandao y Lin.

El Barça levantando la Supercopa de España de 2013 / Archivo

La segunda llegó en la temporada 2019-20, en Guadalajara, con Andreu Plaza en el banquillo. El Barça se impuso nuevamente a ElPozo, esta vez por 4-3, cerrando un año perfecto en el que conquistó los cuatro títulos nacionales. Sergio Lozano fue el encargado de levantar el trofeo.

El Barça levantando la Supercopa de España de 2019 / Archivo

La tercera, en la temporada 2021-22, fue el primer título de Jesús Velasco como entrenador azulgrana. En Jerez de la Frontera, el Barça derrotó a Palma Futsal en los penaltis tras un 1-1 en el tiempo reglamentario y un 2-2 en la prórroga. Dídac fue el héroe con tres paradas, mientras que Ferrão, Dyego y Pito certificaron el triunfo.

El FC Barcelona, vigente campeón de la Supercopa de España / FCB

La cuarta llegó en la temporada 2022-23, en Alzira, nuevamente con Velasco al mando. El Barça venció a Inter Movistar por 3-5, dominando la segunda mitad.

El Barça levantando la Supercopa de España de 2023 / Archivo

El reto de la quinta

Esta edición podría convertirse en el tercer título de la era Javi Rodríguez como entrenador del Barça. El equipo llega a la Supercopa en una buena dinámica, reforzada tras conquistar recientemente la Copa Catalunya frente a Catgas Energia.

El Barça remonta al Industrias Santa Coloma y conquista la Copa Catalunya / FCB

Para alcanzar la final del domingo, el Barça deberá superar primero a Jaén Paraíso Interior FS el sábado a las 16:15 h. Si lo consigue, disputará el título el domingo a las 18:45 h, ante Illes Balears Palma Futsal o ElPozo Murcia Costa Cálida. Una final que podría convertirse en la primera gran celebración de la temporada en el Palau Blaugrana y en la quinta Supercopa de la historia blaugrana.