FÚTBOL SALA
Así conquistó el Barça sus cuatro Supercopas de España
El FC Barcelona busca conseguir la quinta supercopa de la historia de la sección en el estreno de la temporada 2026/27
La temporada 2026/27 arranca con la Supercopa de España, que este año se disputa en el Palau Blaugrana, la casa del FC Barcelona.
El torneo reúne al Barça como campeón de Liga, a Jaén Paraíso Interior FS como campeón de Copa de España y Copa del Rey, y a ElPozo Murcia Costa Cálida y Illes Balears Palma Futsal como mejores clasificados de la pasada fase regular.
Barcelona se convierte así en el epicentro del futsal estatal en un fin de semana que promete intensidad y ambiente de gala.
El Barça y sus cuatro Supercopas
El Barça ha disputado siete ediciones y ha levantado el título en cuatro ocasiones.
La primera llegó en la temporada 2013-14, cuando la competición se jugaba a doble partido. El primer encuentro se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde el Barça logró una victoria clave por 0-1. Esa ventaja resultó decisiva en el segundo partido, celebrado en el Palau Blaugrana, que terminó con un empate a 5.
El global de 5-6 permitió al equipo de Marc Carmona conquistar la primera Supercopa de la sección. Aquella plantilla reunía nombres que hoy son leyenda como: Paco Sedano, Wilde, Torras, Ari, Gabriel, Fernandao y Lin.
La segunda llegó en la temporada 2019-20, en Guadalajara, con Andreu Plaza en el banquillo. El Barça se impuso nuevamente a ElPozo, esta vez por 4-3, cerrando un año perfecto en el que conquistó los cuatro títulos nacionales. Sergio Lozano fue el encargado de levantar el trofeo.
La tercera, en la temporada 2021-22, fue el primer título de Jesús Velasco como entrenador azulgrana. En Jerez de la Frontera, el Barça derrotó a Palma Futsal en los penaltis tras un 1-1 en el tiempo reglamentario y un 2-2 en la prórroga. Dídac fue el héroe con tres paradas, mientras que Ferrão, Dyego y Pito certificaron el triunfo.
La cuarta llegó en la temporada 2022-23, en Alzira, nuevamente con Velasco al mando. El Barça venció a Inter Movistar por 3-5, dominando la segunda mitad.
El reto de la quinta
Esta edición podría convertirse en el tercer título de la era Javi Rodríguez como entrenador del Barça. El equipo llega a la Supercopa en una buena dinámica, reforzada tras conquistar recientemente la Copa Catalunya frente a Catgas Energia.
Para alcanzar la final del domingo, el Barça deberá superar primero a Jaén Paraíso Interior FS el sábado a las 16:15 h. Si lo consigue, disputará el título el domingo a las 18:45 h, ante Illes Balears Palma Futsal o ElPozo Murcia Costa Cálida. Una final que podría convertirse en la primera gran celebración de la temporada en el Palau Blaugrana y en la quinta Supercopa de la historia blaugrana.
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