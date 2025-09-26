El Barça, a sobrevivir al 'virus FIFA' en la pista del colista

Dos semanas después de su victoria en el Palau ante O Parrulo por 5-3 con un arbitraje demencial de Ropero Lara y Gabaldón Rico, el Barça regresa este sábado a la liga con un duelo complicado a las 18.30 horas en la pista del colista Family Cash Alzira, un equipo que recuperó la máxima categoría por una controvertida decisión de la Federación Española (RFEF).

El conjunto valenciano acabó segunda la fase regular liguera del curso pasado en Segunda por detrás de un Real Betis Futsal que debió ascender de manera directa... pero terminó desapareciendo. La RFEF tuvo que elegir entre el Alzira y el finalista por el ascenso, un Málaga Ciudad Redonda que eliminó a los mediterráneos en semifinales y perdió la final contra O Parrulo (4-0 y 2-3).

La decisión de la RFEA podría considerarse acertada pese a las quejas malagueñas, ya que la desaparición del campeón liguero otorga la plaza de ascenso directo al subcampeón. Sea como fuere, los de Braulio Correal no han empezado bien y son colistas sin puntos tras las tres primeras jornadas (8-3 ante O Parrulo, 1-3 frente a ElPozo y 5-2 frente a Xota).

Adolfo disputó su partido número 100 con España / SEFUTBOL

El gran problema del partido en clave azulgrana son las dos semanas que han estado fuera nueve jugadores con motivo de los partidos internacionales, saldados con buenos resultados. Con Dídac, Antonio y el 'centenario' Adolfo, España derrotó en sendos amistosos a Armenia por 8-2 y por 6-1.

Brasil ganó la 'Copa das Nações' con una victoria por 2-1 frente a Polonia con un tanto de Matheus y con la presencia de João Victor y de Pito (hizo un gol en el 5-0 ante Paraguay en semifinales). Los guaranís vencieron en semifinales a Francia, con un destacado Mamadou Touré.

Siguiendo con el listado, Luciano Gauna contribuyó a la victoria argentina en el torneo Internacional de Buenos Aires (4-2 ante Chile y 2-0 frente a Marruecos en la final). La mala noticia la protagonizó Erick, quien regresó de la concentración de Portugal antes de los amistosos con molestias.

'Lucho' Gauna sigue asumiendo galones con Argentina / FCB

El que ya está apto para debutar en su regreso al Barça es Pol Pacheco, una vez superada la sobrecarga que le ha complicado la vida en las últimas semanas. El canterano lleva bastantes temporadas rayando a gran nivel en varios equipos y su recuperación es una excelente noticia para Javi Rodríguez y para todo el equipo.

"El equipo está bien, aunque hay jugadores un poco cansados después de viajar a Brasil y a Argentina. El Alzira tiene urgencias para sumar puntos y espero un partido muy complicado, porque ellos nunca no dan nada por perdido. Si queremos sumar los tres puntos, tenemos que estar muy concentrados", explicó el técnico blaugrana.