El Barça sobrevive y sale victorioso ante el Alzira

El Barça sigue avanzando con buen ritmo en la Liga Nacional de Fútbol Sala. El conjunto azulgrana se mantiene invicto, y ante el Alzira sumó la tercera victoria de la temporada tras superar a los valencianos por 4-6.

Alzira - Barça (27-09-2025) Liga ALZ 4 6 FCB Alineaciones Alzira Àlex Lluch, Rubi, Pablo García, Ivi, Yunii -cinco inicial- Cristian Povea, Cola, Arechaga, Darrieer, Dickson, Álex García, P. Ibarra, Quixeré. Barça Miquel Feixas, João Victor, Adolfo, Martel, Pito -cinco inicial- Dídac (ps), Sergio González, Antonio, Pol Pacheco, Fits, Touré, Luciano Gauna, Matheus.

No fue un partido sencillo para el conjunto de Javi Rodríguez, que vio como el Alzira se llegó a adelantar en el marcador hasta en dos ocasiones. De hecho, el Barça se recuperó de un inicio frenético en un partido que a los tres minutos perdía por 2-1. Yunni adelantó a los locales, y tras el empate de Adolfo a los pocos segundos, Cola volvió a dar la ventaja al Alzira.

La efectividad anotadora era máxima, pero el Barça necesitaba calmar el partido, y tratar de empatarlo. No fue posible en el primer tiempo, con grandes actuaciones del exportero azulgrana Àlex Lluch, que logró bajar la persiana pese a los múltiples intentos del Barça por lograr el segundo tanto. Fits, Adolfo y el debutante Pol Pacheco fueron los más insistentes, pero no hubo manera.

La fortuna para el Barça cambió en el segundo tiempo, con una reanudación mágica para el Barça. Y el protagonista fue el de casi siempre, un Pito que con dos grandes acciones individuales remontó el partido (2-3).

Pito anotó un hat-trick ante el Alzira / Twitter: @FCBfutbolsala

Pero ese guion tan loco de partido guardaba todavía algún giro. Un error de Dídac fue aprovechado para colocar el 3-3 en el electrónico, obra de Rubi, pero fue Sergio González quien se apuntó el cuarto tanto azulgrana en el minuto 28.

La locura siguió, y 21 segundos después, fruto de un saque de banda, Eric Martel tuvo la mala suerte de anotarse un gol en propia. Se rehizo minutos más tarde, anotando el 4-5 tras una asistencia de Didac.

Eric Martel marcó ante el Alzira / Twitter: @FCBfutbolsala

Viendo como había ido el choque, lo más normal hubiese sido el quinto tanto del equipo valenciano, pero por suerte para el Barça, la magia de Pito apareció con una gran jugada individual para situar el 4-6 final.

El Barça duerme líder con 10 puntos, y el próximo compromiso liguero será el viernes 3 de octubre en la visita al Tudelano Ribera Navarra (20:30h CET).