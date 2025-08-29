El Barça sentenció la semifinal catalana con un 0-4 en ocho minutos

El Barça se impuso con autoridad a un batallador Sala 5 Martorell FS (2-5) tras adelantarse con cuatro goles en los primeros ocho minutos en la segunda semifinal de la Supercopa de Catalunya en un repleto Pavelló Municipal de Martorell en un gran éxito organizativo de la Federació Catalana de Futbol.

Sala 5 Martorell FS - Barça (Copa Catalunya, fútbol sala), 29/08/2025 COPA CATALUNYA MAR 2 5 BAR Alineaciones SALA 5 MARTORELL FS, 2 (1+1): Ángel León (p.), Adri Térmens, Ibai Espinosa, Eric Castillo, Arnau Graell, -cinco inicial-, Kilihan (p.s.), Alejandro Pousa (p.s.), Manucho (1), José Martínez, Abdel (1), Víctor Anaya, Héctor Fernández y Carlos Villalobos. BARÇA, 5 (4+1): Dídac (p., 1'.20'), Joao Victor (1), Matheus (1), 'Lucho' Gauna, Pito (1) -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s., 21-40'), Antonio (1), Eric Martel, Sergio González, Erick, Adolfo (1), Touré, Pau Recasens.

Los azulgranas buscarán el primer título de la 'era Javi Rodríguez' este sábado a las 17.00 horas en Martorell ante el campeón de las dos últimas ediciones, un Industrias Santa Coloma que se impuso en la primera semifinal al Futsal Mataró (tercera categoría española) por 1-5 al ritmo de una de sus figuras, el trigoleador argentino Sebas Corso.

El equipo barcelonista salió muy enchufado y a los ocho minutos ya ganaba por cuatro goles. Joao Victor abrió el marcador a los 78 segundos y la avalancha llegó tras una parada de Dídac a disparo de José Martínez. Un misil de Antonio supuso el 0-2 en el 6', Adolfo aprovechó un rechace en el 7' y Pito marcó el 0-4 en una acción de estrategia.

El Barça bajó el pistón y el conjunto local dio un paso adelante. Primero equilibró la posesión y después empezó a acumular llegadas que morían ante el acierto de Dídac. El Sala 5 Martorell encontró su premio con un gol de Abdel en el 15' en una sensacional jugada con Víctor Anaya, uno de los fichajes estrella del cuadro catalán.

Matheus marcó un gol en la semifinal / FCB

Adolfo disparó al larguero antes de sufrir una entrada dura e innecesaria de Arnau Graell. No se conformaba el equipo de la segunda categoría española y Pol Salas (campeón de la pasada Copa de España con Peñíscola) enganchó un disparo que dio en la escuadra tras rozar la bola Dídac. Al descanso, 1-4 con el Martorell yendo claramente a más.

Entre la ventaja y el calor, el subcampeón no forzó la máquina y el partido se igualó, con un disparo del meta Kilihan que desvió Feixas y un remate de Eric Martel que desvió el propio Kilihan. Manucho sacó entre los palos un disparo de Adolfo en el 27' y Martel disparó al poste tras un gran robo de Joao Victor en el 28'. Acto seguido, Matheus firmó el 1-5 tras una gran cabalgada de Touré y Manucho respondió de inmediato con el 2-5 con un potente chut raso.

El Barça recuperó el control y acabó con posesiones rápidas en cuatro buenos minutos finales. Adolfo, Eric Martel y Antonio con otro misil pudieron marcar ante un rival que no intentó el portero-jugador. Al final 2-5 y este sábado, la final más esperada contra Industrias, el 'equipo milagro' que preside Vicenç García y dirige Xavi Closas.

"Contento con los primeros 10 minutos, que hemos estado a un nivel muy alto. De todas formas, tenemos que conseguir cosas y tratar de jugar todo el partido así. Tenemos ganas de revancha contra Industrias y quizá con el 0-4 ya hemos pensado un poco en la final", comentó Antonio, uno de los líderes del equipo, en declaraciones a Esport3.