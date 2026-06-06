El Barça sala la casta y pone el 1-0 ante un Inter superior

El Barça supo agarrarse a la pista para derrotar por 4-3 a un notable Movistar Inter y situar el 1-0 en las semifinales, por lo que el martes a las 21.00 horas en Torrejón de Ardoz tendrá la primera oportunidad de plantarse en la final y de lograr un billete para la próxima Champions.

Barça - Movistar Inter (fútbol sala, Primera División RFEF), 06/06/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 4 3 INT Alineaciones BARÇA, 4 (1+3): Dídac (p.), Antonio, Matheus, Touré, Pito (1) -cinco inicial-, Joao Victor, Erick, Sergio González, Catela (1), 'Lucho' Gauna (1), Eric Martel (1) y Fits. MOVISTAR INTER, 3 (0+3): Jesús Herrero (p.), Raya, Sergio Barona, Cecilio (1), Carlos Bartolomé -cinco inicial-, Paniagua, Pirata (1), Raúl Gómez (1), Harrison y Gonzalo.

A las conocidas bajas locales de Adolfo y Pol Pacheco se unieron las inesperadas visitantes de Chaguinha y del goleador Javi Mínguez. Los primeros minutos del partido fueron eléctricos, con sendos disparos de Pito y de Carlos Bartolomé.

En el 3', el meta azulgrana intervino ante el habilidoso Paniagua e Inter enloqueció para pedir una falta en ataque local. Pese a tener razón, Raúl Gómez se encaró con un árbitro de tal forma que mereció la roja. Es muy buen tipo, pero se le fue la 'olla'.

Pito dispara ante la presencia de Cecilio / DANI BARBEITO

Tras un respiro, Joao Victor realizó una espectacular cabalgada en el 7' y el Gómez probó a Dídac. Un misil de Touré al poste en el 12' despertó a la 'máquina verde', que a lomos de Paniagua mereció el gol junto al citado Raúl Gómez.

Tras su lamentable mofa de un rival en cuartos ante el Cartagena, Raya probó a Dídac en el 14' y acto seguido chutó fuera en posición ventajosa. A Javi Rodríguez no le quedó otra que parar el partido, pero acto seguido llegaron los disparos a la madera de Carlos Bartolomé y de Cecilio.

El fútbol sala es a veces injusto, un deporte de goles y no de ocasiones. Así las cosas, 'Lucho' Gauna se anticipó en un pase largo de Jesús Herrero por la derecha y lo batió a 49 segundos del descanso. Para nada era merecido, pero el 1-0 lucía en el Palau.

Catela trata de irse de Raúl Gómez / DANI BARBEITO

El regreso del partido fue sensacional. Eric Martel firmó el 2-0 tras una combinación con Antonio, Gauna, Pito marcó el 3-0 con una de las vaselinas del año a pase de Gauna, Cecilio recortó distancias a pase de Barona y Raúl Gómez hizo el 3-2 en el 25'.

El Barça se relajó con el 3-0 y despertó con el 3-2 con disparos de Joao Victor y de Pito a los que respondió Jesús Herrero. En el otro lado, el canterano azulgrana Harrison chutó fuera y Catela anotó el 4-2 en el segundo palo a pase de Pito en el 31'.

Antonio cometió una necesaria quinta falta a 4:44 del final y Alberto Riquer dio la camiseta de portero a Carlos Bartolomé y Pirata aprovechó una bola muerta para marcar el 4-3 a falta de 2:41. Pirata tuvo el empate, pero chutó al larguero en el 40'.