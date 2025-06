El Barça, a romper el fortín inexpugnable de Son Moix

El Barça recuperó buena parte de sus contantes vitales para superar una situación límite en los cuartos de final de la Liga frente al Jaén Paraíso Interior con una victoria por 2-4 en el Olivo Arena y otra muy clara por 4-0 el pasado miércoles en el Palau. Sin embargo, el título liguero aún queda lejos y ahora llega otro obstáculo bastante más difícil en semifinales.

El equipo de Tino Pérez se enfrentará en una serie al mejor de tres partidos al Illes Balears Palma Futsal, un conjunto que ha conquistado las últimas tres ediciones de la Champions League, pero que al mismo tiempo sigue sin títulos domésticos. Ni Ligas, ni Copas, ni Supercopas.

La serie empieza este sábado a las 14.30 horas (Esport3 y Teledeporte) en Son Moix, un escenario en el que los de Antonio Vadillo se mantienen invictos esta temporada en la liga con un espectacular balance de 14 victorias y dos empates. Uno de esos triunfos llegó precisamente contra el Barça, con un final traumático.

El heptacampeón liguero visitó la pista balear en la penúltima jornada y al menos tenía asegurado el 'goal-average' particular cuando perdía por 2-1 tras el 7-3 del Palau. Sin embargo, una pésima gestión del 'portero-jugador' en ataque y después en defensa derivó en el 5-1 que a la postre dio la ventaja de pista a los insulares.

Tino Pérez recuperó el miércoles al capitán Sergio Lozano, quien debe ir recuperando la forma a medida que pasen los días. Por contra, no llega a tiempo a este primer partido de semifinales un Sergio González que al menos podría estar en el tercero en el Palau. El de Montcada estaba en un gran momento y se une a las bajas conocidas de Catela y Fits.

Uno de los nombres propios del Palma Futsal es el cedido brasileño Neguinho, refuerzo estrella del Barça para el próximo curso junto a Luciano Gauna (Peñíscola) y Pol Pacheco (Valdepeñas). El exazulgrana Mario Rivillos, el también internacional español Gordillo y los brasileños Fabinho y Bruno Gomes (pasaporte georgiano) son sus otros referentes.

Pito vuelve a marcar diferencias / JAVI FERRÁNDIZ

Habla el vestuario

Tino Pérez está seguro de que el equipo dará la talla. "Ahora que tenemos buenas vibraciones, ojalá las podamos aprovechar en Son Moix. Ellos son casi infalibles en casa, tanto en la liga como en todas las eliminatorias de la Champions que han jugado allí. Vamos con optimismo. Venimos de hacer algo muy difícil en Jaén y es una buena referencia para Palma", dijo.

El canterano Eric Martel está siendo clave en la recta final del curso. "Es un equipo muy difícil y muy competitivo. En casa son muy fuertes, pero hemos pillado confianza. Nos daban por muertos y este equipo se ha levantado. Lo del otro día en el Palau fue espectacular. La clave somos nosotros y da igual el que se ponga por delante si tenemos esa garra," comentó.

Erick Mendonça también ha dado un paso adelante. "En el Palau hicimos un partidazo contra ellos, pero en Palma no estuvimos bien. Queremos traer la ventaja para casa. Ganar allí es muy importante, porque Palma tendrá que hacer mucho si quiere ganar en nuestra casa. No estar la próxima temporada en la Champions no es una opción", comentó el lusomexicano.