El Barça responde a ElPozo y hace disfrutar al Palau

El Barça se mostró muy superior este sábado en el Palau a un Viña Albali Valdepeñas que acabó siendo derrotado por 4-1 tras adelantarse a los cuatro minutos con un tanto de Gustavao, un resultado que se queda corto por los tres postes locales y por la notable actuación del meta brasileño Vandeson Silva (fichado este verano del Riga letón).

Barça - Viña Albali Valdepeñas (fútbol sala, Primera División), 01/11/2025 PRIMERA DIVISIÓN BAR 4 1 VAL Alineaciones BARÇA, 4 (3+1): Dídac (p.), Erick, Matheus (1), 'Lucho' Gauna (1), Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s.), Adolfo, Antonio, Joao Victor, Pol Pacheco, Touré, Fits y Eric Martel (1). VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 1 (1+0): Vandeson (p.), Boyis, José Mario, Álex Navarro, Carrasco -cinco inicial-, Sinésio Jr., Gustavao (1), Lucas Cezar, Álex Fonseca, Álex Naranjo y Alberto García.

En palabras del técnico Javi Rodríguez, el equipo tenía "hambre de ganar" después de la polémica derrota de la pasada jornada en la pista del campeón Jimbee Cartagena (4-3), cuando una expulsión injusta por dos amarillas de Antonio permitió a los de Duda sentenciar el duelo aprovechando la ventaja numérica.

La victoria no sirve para ser líderes, ya que ElPozo Murcia remontó al mediodía en la pista de O Parrulo (3-4) con dos tantos de un genio llamado Marcel, un jugador que llegó a estar en la órbita del Barça hasta su renovación y que es uno de los grandes referentes del cuadro 'charcutero' de Josan González.

Eric Martel celebra el gol del empate / DANI BARBEITO

Y eso que el partido empezó mal como tantas otras veces en la era reciente del fútbol sala azulgrana como local. 'Lucho' Gauna y Matheus gozaron de dos buenas ocasiones que desbarató Vandeson antes de tres grandes intervenciones de Dídac a disparo de Gustavao. Sin embargo, el cuarto a la salida de un córner supuso el 0-1 en el 4'.

Ese inesperado 'mazazo' frenó las acometidas azulgranas, con la única excepción de un desvío del meta valdepeñero a disparo de Adolfo. A los nueve minutos, Dídac recibió un fuerte e involuntario golpe en la cara con la pierna de Gustavao cuando salió al corte... pero los árbitros no pararon el partido, algo imperdonable. Pese a ello, buena actuación de esta pareja debutante en Primera.

Eric Martel firmó el 1-1 a los 12 minutos y el catalán Marlon Velasco dio la camiseta de portero al exazulgrana Carrasco en un intento de cambiar la dinámica. No lo logró, ya que dos llegadas de Pito dieron paso al 1-1 en un misil de Gauna y al 2-1 en otro de un Matheus que acaba contrato en junio. Entre esas acciones, Dídac evitó el gol de Gustavao tras una pérdida de Joao Victor.

'Lucho' Gauna, cada vez más importante en el Barça / DANI BARBEITO

Poco más que reseñar hasta el descanso. La segunda parte empezó con un disparo de Matheus que desvió el exblaugrana Boyis a gol en el 4-1 (min. 23:26). A partir de ahí, el Barça trató de divertirse, pese a la férrea oposición de un rival que obligó a Dídac a realizar dos paradas de mérito a disparos del portero Vandeson y de Sinésio Jr.

Touré disparó al poste en el 30', Pito lo emuló en el 33' y unos segundos después repitió Matheus. No marcó, pero el de Chapecó fue una auténtica pesadilla en una nueva muestra de que está cada vez mejor. Si tuviese más instinto 'killer'. El Barça aguantó con cinco faltas el 'cinco para cuatro' visitante y en el 40' Antonio y Fits se fueron al suelo en defensa para evitar el 4-2. Este equipo es otro.