El Barça regresa al trabajo con dos caras nuevas y con las máximas aspiraciones

Poco más de un mes después de conquistar su octavo título liguero en la primera temporada de Javi Rodríguez en el banquillo, el Barça ha iniciado este lunes una ilusionante campaña en la que regresará a la Champions League y aspirará a todos los títulos.

El cuadro azulgrana tan solo ha realizado dos fichajes para el nuevo curso, ambos de campanillas y a coste cero. El cierre francés Suhiel Mouhoudine (31 años) llega del Étoile Lavalloise y jugó una temporada en Cartagena (2024-25), mientras que el brasileño Higor de Souza procede del Benfica y realizó un gran papel en el Palma Futsal (2020-22).

En el capítulo contrario, han causado baja el ala-cierre internacional luso Erick (vuelve al Sporting), el ala catalán Pol Pacheco tras un curso complicado por las lesiones (jugará en Industrias Santa Coloma) y el pívot brasileño Fits tras vivir una situación muy similar con destino a un Meta Catania italiano al que también irá el canterano blaugrana Albert Ortas.

Mouhoudine formará una pareja francesa con Touré / FCB

Será una pretemporada de un mes con la Supercopa que acogerá el Palau a comienzos de septiembre como primer objetivo y en la que Javi Rodríguez dispondrá de la totalidad de la plantilla, con la única excepción de 'Lucho' Gauna. El argentino fue operado el 23 de junio de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se le espera para la parte final de 2026.

Directos a Encamp

La plantilla se ha sometido a las pruebas médicas y esta misma tarde la expedición puso rumbo a la localidad andorrana de Encamp, donde las temperaturas son más benévolas que en Barcelona. Eso sí, los pronósticos apuntan a que podría llover durante los cinco días de la estadía, hasta el viernes.

El Barça seguirá trabajando en la Ciutat Esportiva a partir del próximo fin de semana y los días 15 y 16 de septiembre disputará en Valdepeñas el 'Torneo Mucho Más' con la presencia del conjunto local que dirige Marlon Velasco, el Jimbee Cartagena de duda y el Anderlecht belga que dejó a los azulgranas fuera de la Champions en el curso 2022-23 con Jesús Velasco en el banquillo.

El equipo que dirige Javi Rodríguez jugará un amistoso a puerta cerrada el jueves 20 contra el FC Kyiv a las 17:00 horas en el Palau Blaugrana y el sábado 22 de agosto se enfrentará al Peñíscola en Montornès del Vallès (19:00 horas) antes de afrontar el asalto a los dos primeros títulos.

¿Dos títulos en 10 días?

Santa Coloma de Gramenet acogerá la Copa Catalunya el último fin de semana de agosto. El Barça se medirá el viernes 28 al Sala 5 Martorell en semifinales y, en caso de victoria, disputaría la final el sábado 29 contra el ganador del duelo entre el Rubí y el anfitrión Catgas Energia (nuevo nombre del equipo).

Eric Martel y Miquel Feixas, en el inicio de la pretemporada / FCB

El segundo podría 'caer' el primer fin de semana de septiembre en el Palau, que acogerá la Supercopa de España. Los azulgranas se enfrentarán el sábado 5 en semifinales al Jaén Paraíso Interior en un duelo con mucho morbo y la otra la jugarán ElPozo Murcia y Palma Futsal. La final tendrá lugar el domingo 6 antes de que la nueva Liga Prime Futsal 2026-27 el siguiente fin de semana con el Viña Albali Valdepeñas como rival.

En cuanto a la Champions, el Barça disputará la Ronda Principal entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre en Eslovaquia con el anfitrión Lucenec, el Futsal Minerva suizo y el potente Semey kazajo como rivales (el equipo que fichó en su día a Ferrao tras su salida del cuadro barcelonista). Los tres primeros se clasificarán para octavos y los dos primeros lo harán como cabezas de serie.