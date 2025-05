El Barça 'regala' la segunda plaza y se medirá al Jaén Paraíso Interior

El Barça logró una victoria un tanto amarga por 3-1 contra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que sirvió para asegurar la tercera plaza y para quedarse a un solo gol de superar al Illes Balears Palma Futsal en la segunda posición. Llama la atención que el equipo ni siquiera atacase con cinco y tuviese que defender el portero-jugador visitante. ¡Qué cosas!

Barça - Córdoba Patrimonio de la Humanidad (fútbol sala, Primera RFEF), 24/05/2025 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 3 1 COR Alineaciones BARÇA, 3 (2+1): Miquel Feixas (p., 1'-20'), Antonio, Matheus, Dyego, Adolfo -cinco inicial-, Dídac (p.s., 21'-40'), Erick, Pito, Albert Ortas, Touré (1), Eric Martel y Nico Marrón. CÓRDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, 1 (0+1): Fabio (p.), Mareco (1, p.p.), Arnaldo Báez, Aranda, Juanan -cinco inicial-, Víctor (p.s.), Giu Santos, Tiago Macedo, Titi del Rey, Mykytiuk (1), Hugo y Kaué.

De esta forma, el equipo de Tino Pérez tendrá ventaja de pista en cuartos de final, pero no en semifinales ni en una hipotética final contra el líder Servigroup Peñíscola. La primera cita de cuartos llegará este jueves a las 20.30 horas en el Palau frente al Jaén Paraíso Interior y al final del partido serán homenajeados el capitán Sergio Lozano y Dyego (dejan el equipo).

Salió todo al revés, ya que con estos cruces el único camino para disputar la próxima Champions será ganar la liga. El resto de duelos de cuartos quedan así: Servigroup Peñíscola - ElPozo Murcia Costa Cálida, Iles Balears Palma Futsal - Osasuna Magna y Movistar Inter - Jimbee Cartagena. El Pescados Rubén Burela acompaña al WANAPIX AD Sala 10 a Segunda.

El partido no pudo empezar mejor. Un intenso Matheus probó un centro-chut desde la derecha y el lío entre el meta Víctor y Mareco terminó con el autogol del brasileño a los dos minutos de partido (1-0). Touré y Dyego también gozaron de buenas llegadas, mientras que en la otra portería Miquel Feixas no tenía trabajo.

Al paso por el 8', el meta canterano respondió bien en un disparo de Juanan y tres minutos después apareció Dyego para firmar el 2-0, un golazo. Bien haría el barcelonismo en disfrutar del brasileño las cinco semanas (ojalá) que restan de temporada, porque su sombra será muy alargada.

Matheus obligó a emplearse a fondo a Víctor en el 15' y repitió en el último minuto de la primera parte con una vaselina desde 20 metros que casi sorprende al portero visitante. Antes del descanso, otra vez Dyego envió una falta al poste. Primera parte cómoda y sólida del equipo de Tino Pérez.

Pues la segunda fue muy triste, casi lamentable. Sin ideas y sin ritmo, el Barça se vio superado por un equipo cuyo objetivo (logrado) era salvarse. Con jugadores como Juanan, Báez y Kaué, los andaluces fueron claramente superiores y volvieron a destapar las excesivas vergüenzas de los locales.

Pito y Antonio respondieron tras una clarísima ocasión visitante, pero el partido había cambiado. Juanan obligó a emplearse a fondo en el 26' a Dídac (jugó el segundo tiempo), pero el portero azulgrana se equivocó en la siguiente acción en una salida y brindó el 2-1 a Mykytiuk. El Córdoba mereció empatar en claras llegadas de Báez, Murilo y Kaué, a quien respondió Dídac. Y, cosas del fútbol sala, en el peor momento llegó una excelente combinación ofensiva que permitió a Touré anotar el 3-1 a 5:39 del final.

Palma ganaba por 5-3 a Manzanares y tan solo hacía falta otro gol para ser segundos, aunque los baleares hicieron el sexto en los segundos finales. Pues bien, el que sacó el portero-jugador fue el cuadro visitante y Tino Pérez no supo o no pudo hacerlo. En todo caso, se le adelantó Ema Santoro... quizá con el recuerdo del 'desastre' de Son Moix. No obstante, Adolfo y Pito pudieron marcar ese tanto tan necesario.