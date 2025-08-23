El Barça reaccionó a lo grande desde el físico y empató ante el Benfica

El Barça reaccionó para empatar (3-3) ante el SL Benfica en Portimâo en la primera jornada de la Record International Masters Futsal en un duelo en el que fue de menos a más y se sobrepuso al 0-2 al descanso y al durísimo fútbol sala de los lusos con el consentimiento arbitral.

SL Benfica - Barça (Record International Masters Futsal, fútbol sala), 23/08/2025 RECORD INTERNATIONAL MASTERS FUTSAL SLB 3 3 BAR Alineaciones SL BENFICA, 3 (2+1): André Correia (p.), Afonso Jesús, Arthur, Higor, Lúcio Jr. (1) -cinco inicial-, Daniel Osuji (p.s.), Peleh, Silvestre Ferreira, Diego Nunes (1), André Coelho, Monteiro, Pany Varela (1), Raúl Moreira y Jacaré. BARÇA, 3 (0+3): Dídac (p.), Joao Victor, 'Lucho' Gauna (1), Matheus (2), Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s.), Eric Martel, Sergio González, Antonio, Adolfo, Touré y Erick.

Javi Rodríguez logró aumentar la agresividad de sus jugadores, que estuvieron a merced de las 'Águilas' en la primera parte y no dudaron a la hora de utilizar el cuerpo y las cargas en la segunda. Muy buen partido de 'Lucho' Gauna y de Matheus en un equipo todavía sin Catela (2026), Fits (septiembre) y Pol Pacheco.

El cuadro azulgrana empezó con llegadas de Matheus y de Joao Victor, pero el Benfica tomó enseguida las riendas. Lo hizo desde la portería, con André Correia actuando prácticamente como quinto jugador de pista a imagen y semejanza de lo que suele hacer el titular, Leo Gugiel.

Dídac brilló ante el propio Correia y el exazulgrana Arthur en un inicio malo. Diego Nunes (ex de Palma) hizo el 1-0 en el 6' y una gran paralela de Raúl Moreira permitió a Pany Varela firmar el 2-0 en el 8'. El astro luso vuelve fuerte de Arabia y lo hace en el eterno rival de 'su' Sporting.

Javi Rodríguez paró el partido y consiguió elevar el nivel físico de los suyos, con acciones de Touré, Antonio, Adolfo y Matheus. El duelo se igualó, con una buena salida de Correia ante Adolfo y un chut al poste de Silvestre. En la recta final, Higor (de cabeza) y Pito no marcaron.

Había que cambiar muchas cosas, sobre todo igualar en intensidad. Es el llamado fútbol sala moderno que está vaciando muchos pabellones. Se permiten los agarrones y los empujones... pues habrá que intentar cambiarlo, pero mientras tanto no queda otra que adaptarse.

El mensaje del 'Mito' fue claro. Antes una presión tan alta, bolas a la espalda. El Barça se reencontró, con un chut al larguero de Gauna, una ocasión de Adolfo y una recuperación de Eric Martel (recibió una falta flagrante por detrás) que no culminaron entre él y Adolfo.

El Barça merecía más. Antonio pudo ser objeto de penalti y Correia repelió los disparos de Eric y Gauna, y el misil de Matheus. Por fin llegó el 1-2 en un gran pase de Dídac que culminó con maestría Matheus en el 32' tras controlar con el pecho y rematar a la media vuelta. El brasileño será importante si recupera la confianza.

Los azulgranas empataron en una banda de Antonio que empalmó 'Lucho' Gauna (2-2 en el 34'). Un desajuste defensivo permitió a Lúcio Jr. firmar el 3-2 tras un genial pase de Nunes dos minutos después y Matheus empató en el último minuto con ataque de cinco.

El equipo mostró más en tres minutos sin portero que en medio curso anterior. Empate y... muy bien tras el descanso. Este domingo a las 12 horas, segundo test de altura ante el Sporting en un torneo que vivirá su segundo partido este sábado a las cuatro entre el 'leâo' y Palma Futsal.