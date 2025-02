El Barça se queda sin porteros

Quién lo hubiera dicho, pero el parón de selecciones puede ser una auténtica bendición para el Barça de fútbol sala. Los de Tino Pérez, que ganaron a Jaén en el Palau Blaugrana (4-2), celebraron un importante triunfo en liga para seguir peleando con Movistar Inter por el título, pero tiene un sabor agridulce tras la expulsión de Dídac Plana, que deja un escenario bajo palos muy complicado de cara a las próximas semanas.

El meta catalán, en una salida para corregir un desajuste en defensa durante el partido contra Jaén, se llevó por delante a Dani Zurdo con excesiva fuerza fuera del área, acción que los colegiados del partido no dudaron en castigar con la roja directa. De este modo, Dídac no podrá participar en el siguiente duelo liguero contra ElPozo Murcia, el próximo sábado 15 de marzo, después del parón.

Miquel Feixas, KO hasta abril

El problema está en que, hasta la fecha, Tino Pérez estaba contando con Pau López, portero del filial, para completar las convocatorias del primer equipo. Miquel Feixas tuvo que ser sustituido en los instantes finales de la importante victoria en Torrejón de Ardoz contra Movistar Inter (3-4) y las pruebas del Barça confirmaron las malas noticias: ocho semanas de baja por una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda.

Miquel Feixas es un ídolo en el Palau / JAVI FERRÁNDIZ

Sin Dídac ni Feixas, que no volverá hasta mediados de abril, según establecen los plazos facilitados por el Barça, Pau López entró a pista a finalizar el choque contra Jaén. Pese a que el joven meta encajó gol en el primer disparo de los andaluces, obra de Mati Rosa, completó un partido más que correcto con varias intervenciones de mérito. De hecho, en el anterior compromiso en Zaragoza, contra Wanapix, Tino Pérez le dio entrada para intentar detener un doble penalti que lanzó Adri Ortego, pero el ex del Barça no falló.

Pau López (izquierda) y Dídac Plana (derecha) antes de medirse a Jaén / Valentí Enrich

La sanción de Dídac y la lesión de Feixas le convierten en el portero titular del primer equipo, que tendrá el parón para pensar cómo resolver este escenario sin porteros. Iker Abad, el otro guardameta del filial, también estará convocado ante ElPozo Murcia. Parece que Tino Pérez optará por Pau, aunque en el filial, se van repartiendo las titularidades. López suma diez y Abad nueve.

Problema también para el filial

A día de hoy, el filial juega el mismo sábado 15 de marzo ante Sala 5 Martorell a las 18:30 horas, por lo que Sergi Altisent tendrá que apoyarse en el Juvenil A para completar su convocatoria.