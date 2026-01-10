El Barça, a profanar el 'Olivo' para irse al parón... ¿líder?

La notable racha del Barça vivirá este sábado una importante prueba en la pista del Jaén Paraíso Interior a las 19.00 horas con el liderato posiblemente en juego en la jornada que dará paso a un parón de un mes por la disputa del Europeo y de la Copa América. Como siempre por aquellos lares, será un partido muy especial para los azulgranas Dídac y, sobre todo, Antonio, jiennense de pura cepa y formado en la cantera de ese club.

El equipo de Javi Rodríguez encara esta 17ª jornada segundo con 36 puntos y +32 en el 'goal-average' general, a tres puntos de ElPozo Murcia Costa Cálida (+20). El cuadro murciano tendrá una difícil visita a las dos de la tarde en el feudo de Movistar Inter y habría cambio de líder en caso de derrota 'charchutera' y victoria barcelonista ante un rival al que ganó por 4.0 en el Palau.

El cuadro azulgrana perderá a la mayoría de jugadores por esos dos torneos internacionales. El meta Dídac, Antonio y Adolfo han sido convocados por la España de Jesús Velasco, Joao Victor, Pito (y el emblemático Dyego) estarán con Brasil, Touré jugará con Francia, Erick con Portugal y con la Argentina del excierre interista Matías estarán 'Lucho Gauna'... y el pívot Lucas Granda, el jovencísimo crack de 19 años recién fichado por el Barça.

Volviendo a la liga, el Barça visitará el Olivo Arena tras la enorme polémica desatada la pasada jornada en la visita de los 'amarillos' a O Parrulo (4-5) que acabó con un vergonzoso enfrentamiento en el centro de la pista y con unas duras declaraciones del técnico local, Gerard Casas. El barcelonés podría ser sancionado tras declarar que había sufrido "el atraco más grande de su carrera" y de cargar contra el técnico de los jiennenses.

El Barça quiere repetir victoria contra los 'amarillos' / VALENTÍ ENRICH

Dani Rodríguez fue acusado de calentar el partido y de su actitud durante y después del choque con una enorme violencia dialéctica. Tanto, que el emblemático entrenador se vio obligado a salir a la palestra para tildar esas acusaciones de "mentiras' y asegurar que recurrirá a la vía judicial para denunciarlo.

El caso es que el Jaén Paraíso Interior ha realizado dos meses extraordinarios tras las dudas iniciales para clasificarse para la Copa de España y suma 13 puntos de los últimos 15 posibles con cuatro triunfos seguidos. Su gran referente ofensivo con nueve goles es el argentino Mati Rosa, un fichaje de la 'era Txus Lahoz' que nunca llegó a debutar con la camiseta azulgrana.

Eloy Rojas con ocho, el duro brasileño Joao Silla con seis y el ofensivo meta Espindola con tres son también peligrosos en un equipo que cuenta también con el exblaugrana Esteban Cejudo, uno de los ausentes más ilustres en la lista de Jesús Velasco para la Eurocopa en la que tampoco estarán Miquel Feixas, Eric Martel, Pol Pacheco ni Sergio González.

Fiel a su filosofía, Javi Rodríguez llamó la atención sobre la dificultad del envite y pidió el máximo a sus jugadores. "Me espero un partido muy intenso contra un rival como el Jaén que lleva una dinámica muy buena. Si queremos ganar, tendremos que concederles muy pocos errores, ser verticales y estar muy concentrados", explicó el entrenador barcelonista.