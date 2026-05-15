El Barça, sin presión ante O Parrulo a la espera de rival

Con la primera plaza de la fase regular asegurada gracias a la victoria de la pasada jornada ante ElPozo Murcia por 4-3, el Barça cierra este sábado en la pista de O Parrulo a las 13.00 horas sin nada en juego (los gallegos se salvarán y no tienen opciones de play-off).

De hecho, la gran incógnita de la jornada para los de Javi Rodríguez es conocer la identidad de su rival en cuartos de final en una eliminatoria que comenzará el viernes 29 de mayo en el Palau en un día muy especial, ya que a la conclusión del partido se retirará la camiseta de Sergio Lozano.

El duelo clave del sábado enfrentará al Jaén Paraíso Interior (octavo con 43 puntos) y a Industrias Santa Coloma (noveno con 40) en un excitante duelo en el Pavelló Nou (13.00 horas) en el que los de Xavi Closas tendrían que ganar por cinco goles si Manzanares y Valdepeñas ganan sus partidos; en caso contrario, podría valer con la victoria. Pues bien, todos ellos podrían acabar octavos.

Javi Rodríguez aprovechará el partido para ir preparando la Final a Cuatro de la Copa del Rey que se disputará la semana que viene en Cáceres y su idea es "dar bastantes minutos a Catela, que se ha recuperado, pero todavía no es el jugador que todos deseamos".

También se espera el regreso del argentino Lucas Granda y del catalán Pol Pacheco, mientras que Antonio Pérez no forzará todavía con el objetivo de que esté a punto de cara a las semifinales coperas del sábado 23 ante el Jaén Paraíso Interior y para la hipotética final del día siguiente.

Por último, Adolfo sigue recuperándose de la operación para solucionar el problema en el hombro derecho que sufrió en la Copa de España y aún le resta al menos un mes. Es decir, que el colomense aspira tan solo a disputar una final de la liga que supondría un billete directo para la próxima Champions.

Un detalle importante es la presencia en O Parrulo de Novoa, el internacional español de nuevo cuño que tan excelente papel realizó en el pasado Europeo y que tuvo pie y medio en el Barça de cara a la próxima temporada. Sin embargo, su futuro apunta ahora a Movistar Inter.

La trayectoria liguera del conjunto barcelonista es espectacular, ya que tan solo ha sufrido dos derrotas y suma la friolera de 15 victorias y cuatro empates en las últimas 19 jornadas. Por otra parte, Pito sigue maravillando y ocupa la segunda plaza de la tabla de realizadores con 26 goles, empatado con Javi Mínguez (Inter) y a tres de Daniel (Manzanares).