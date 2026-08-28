El Barça pone el rodillo y reta a Catgas Energia en la lucha por el título catalán

El Barça ofreció una sensacional imagen y pasó por encima del Sala 5 Martorell, un equipo de la segunda categoría del fútbol sala nacional al que endosó un 1-8 (0-5 al descanso) en la segunda semifinal de la Copa Catalunya con Miquel Feixas como gran protagonista y con excelentes detalles del brasileño Higor.

Sala 5 Martorell - Barça (fútbol sala, Copa Catalunya), 28/08/2026 COPA CATALUNYA MAR 1 8 BAR Alineaciones SALA 5 MARTORELL, 1 (0+1): Walter Cabezas (p., 1'-20'), Eric, Graell, Adri Termens, Pol Salas -cinco inicial-, 'Viti' Fernández (p.s., 21'-40'), Marc Paterna, Ibai, Nil Tent, Mati Leguizamón, Héctor, Quim Gassó, Jordi Delgado y Toni (1). BARÇA, 8 (5+3): Miquel Feixas (p., 1 gol, 1'-32'), Antonio (1), Matheus (1), Touré, Pito -cinco inicial-, Guillem Beumala (p.s., 33'-40'), Adolfo (1), João Victor, Eric Martel (1), Higor (2), Mouhoudine, Sergio González, Catela (1) y Joel Miñano.

Por tanto, el cuadro azulgrana luchará este sábado a las 18.30 horas en Santa Coloma ante el anfitrión Catgas Energia, que superó por 1-7 en la primera semifinal al Esportiu Rubí con tres goles de Víctor Pérez y uno del argentino Lucas Granda. El jugador cedido por el Barça tendrá especiales ganas, así como los 'ex' Marc Tolrà, Pol Pacheco y un largo etcétera.

Será la decimosexta final consecutiva entre colomenses y barceloneses, con un balance de 11 títulos para el vigente campeón liguero y cinco para los del debutante Jorge Vargas tras la no continuidad de Xavi Closas. En la final del año pasado, Javi Rodríguez logró su primer éxito en el banquillo barcelonista con un triunfo por 5-2.

Catgas Energia Santa Coloma será el rival en la final / FS GARCÍA

El Barça rompió el partido a los 45 segundos, con un misil de Miquel Feixas en el comienzo de una primera parte espectacular a nivel individual y colectivo. Touré chutó fuera a los dos minutos, el meta azulgrana siguió exhibiéndose a disparo de Marc Paterna y Eric Martel firmó el 0-2 a pase de João Victor al paso por el 5'.

Adri Termens y Eric volvieron a probar a Feixas, a lo que respondieron los de Javi Rodríguez con el 0-3 de Matheus a pase de Pito en el 13' y con el 0-4 que firmó Antonio tras una pared con el 'mago' de Chapecó. Ahí llegó la mejor jugada del partido, una transición espectacular entre Touré y Antonio que desbarató Walter Cabezas con un paradón.

En la siguiente jugada, el recientemente casado Catela robó una bola en zona ofensiva y marcó el 0-5 a placer. Antes del descanso, misil de João Victor que desvió Cabezas al larguero y otra intervención magnífica de Feixas a disparo de Graell. Además del resultado, la sensación era que los blaugranas jugaban a otro ritmo y que creaban peligro con dos toques certeros.

El brasileño Higor, un fichaje extraordinario / FCB

El Sala 5 Martorell regresó mucho más intenso y cometió cuatro faltas en cuatro minutos, pero mantuvo la pelea durante 12 minutos. Mouhoudine y Matheus avisaron antes del 0-6, obra del recién fichado Higor con un disparo seco al segundo palo. No podía faltar a su cita con el gol un Adolfo a pase de Eric Martel en el 0-7, su sexta 'diana' esta pretemporada.

Los del Baix Llobregat atacaron sin portero los últimos seis minutos con bastante criterio, aunque en una rápida contra Higor culminó su 'doblete' y demostró que puede mejorar exponencialmente los números en el curso pasado de un muy 'tocado' Fits. En el último minuto, el Martorell encontró el premio a su insistencia con un merecido tanto de Toni Rodríguez, el 1-8.