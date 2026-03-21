Barça - Palma Futsal: Horario y dónde ver por televisión la semifinal de la Copa de España de fútbol sala

El Barça de fútbol sala no tiene freno y ya está en las semifinales de la Copa de España que se disputa en Granada. Tras arrollar al Viña Albali Valdepeñas con un contundente 7-1, el conjunto azulgrana afronta ahora el reto definitivo antes de la gran final. Los de Javi Rodríguez demostraron que el equipo tiene hambre y buscarán poner fin a una sequía de títulos nacionales que dura desde 2024. El equipo catalán suma siete entorchados en esta competición y quiere aprovechar que el grupo está unido para volver a reinar en el torneo del KO.

El encuentro se disputará este sábado 21 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada. La cita arrancará a las 21:30 horas, cerrando una jornada de infarto donde se decidirán los dos finalistas. El Barça llega con la moral por las nubes tras una exhibición goleadora que asusta a sus rivales y que les permite soñar con un nuevo trofeo para sus vitrinas.

HORARIO Y CANAL DE TELEVISIÓN DEL BARÇA - PALMA FUTSAL

La plataforma RTVE Play y el canal Teledeporte ofrecerán el partido en directo para toda España a partir de las 21:30 horas. Los aficionados podrán seguir el duelo por televisión en abierto, mientras que en Cataluña se podrá ver a través de Esport3, donde "la audiencia será máxima" para apoyar al equipo culé. Es la oportunidad perfecta para ver si los azulgranas mantienen el nivel mostrado en los cuartos de final.

El rival no será nada sencillo, ya que el Illes Balears Palma Futsal se ha consolidado como una de las grandes potencias mundiales. El conjunto balear alcanza por cuarta vez las semifinales y llega con la ambición de que este sea su año tras conquistar tres Ligas de Campeones consecutivas. Los de Antonio Vadillo derrotaron por 2-6 al Quesos El Hidalgo Manzanares, demostrando una pegada que "exigirá el máximo" a la defensa del Barça.

CÓMO VER EL FÚTBOL SALA ONLINE Y EN DIRECTO

Para aquellos que prefieran los dispositivos móviles, la aplicación oficial de RTVE Play y la web de RTVE y 3cat emitirá la señal de forma gratuita.

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El Palma Futsal llega con ganas de revancha tras perder la última final ante el Peñíscola y quiere trasladar su éxito internacional al ámbito doméstico. El Barça, por su parte, sabe que no puede haber relajación si quiere recuperar el trono nacional en una sede que está vibrando con cada jugada. El ganador de este duelo se enfrentará el domingo al vencedor de la otra semifinal entre Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior.