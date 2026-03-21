Barça - Palma Futsal, en directo: sigue el partido de la Copa de España de Fútbol Sala, en vivo hoy

FC Barcelona y Palma Futsal se enfrentan este sábado 21 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala 2026.

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MIN 34 ¡Goool del Barça! ¡Qué golazo de Antonio! Dos minutos brillantes de los culés en los que han anotado dos tantos para decantar la semifinal. Antonio sentó al guardameta de Palma con una pisada deliciosa y anotó a portería vacía.

MIN 33 ¡EL TERCERO DEL BARÇA! ¡Gauna anota el 3-1 y pone al Barça con un pie en la gran final del domingo! Los de Javi Rodríguez encararan el tramo final del encuentro con dos goles de ventaja

MIN 31 BARCELONA 2-1 PALMA FUTSAL Tarjeta amarilla para Lucao (Palma Futsal) por una clara entrada sobre Gauna. El Barça dispondrá de un tiro libre a su favor

MIN 10 BARCELONA 2-1 PALMA FUTSAL ¡Ocasión clarísima para Joao Victor! El jugador del Barça se ha plantado ante la portería sin la presencia de un portero; solo un defensa intentaba tapar la meta. Sin embargo, el brasileño buscó la asistencia a un compañero y la defensa balear pudo despejar a saque de esquina en el momento del pase.

MIN 29 Vean la imagen de la celebración del 2-1 de Sergio González:

MIN 27 BARCELONA 2-1 PALMA FUTSAL Antonio salva el 2-2 y, en la siguiente acción, Pito perdona el tercero para el Barça. Estamos en un momento clave del encuentro, donde el Barça está buscando el tercero consciente que es superior en pista.

MIN 24 BARCELONA 2-1 PALMA FUTSAL Ahora es Dennis, portero de Palma Futsal, quién desvia un tiro a saque de esquina para evitar otro gol. Gauna buscó su doblete personal, pero no tuvo fortuna.

MIN 23 BARCELONA 2-1 PALMA FUTSAL ¡Otra parada más de Dídac! Mano providencial del guardameta catalán del Barça, que ha negado el gol a Rivillos. Los baleares han estado a punto de empatar segundos después del gol de los catalanes, como ya hicieron en la primera parte.

MIN 23 BARCELONA 2-1 PALMA FUTSAL A continuación pueden ver el segundo gol del Barça: