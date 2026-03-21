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Barça - Palma Futsal, en directo: sigue el partido de la Copa de España de Fútbol Sala, en vivo hoy

Sigue en directo el Barça -Palma Futsal de la Copa de España de Fútbol Sala

El Barça está en semifinales de Copa

El Barça está en semifinales de Copa / FCB

David Raurell

FC Barcelona y Palma Futsal se enfrentan este sábado 21 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada en las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala 2026.

Sigue en directo el partido en SPORT.

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