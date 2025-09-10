En directo
Fútbol sala
Barça - Osasuna Magna, hoy en directo: partido de la segunda jornada de liga
Sigue en directo el Barça - Osasuna Magna de la segunda jornada de liga que se disputa en el Palau Blaugrana
Sergi Bescós I Lázaro
Después del meritorio empate en el estreno liguero contra Inter Movistar, el Barça de Javi Rodríguez busca su primera victoria de la temporada en liga.
(1-1) Min 11
Buena acción de estrategia de Osasuna que casi consigue sorprender a la defensa culé en un saque de esquina. El balón se fue muy cerca del palo izquierdo.
(1-1) Min 11
Pito que está bajando algo más para recibir el balón. Es un jugador con un gran 1 contra 1 y puede ser una arma muy interesante para el Barça esta temporada.
(1-1) Min 12
Problemas para Osasuna al intentar salir con el balón controlado. Buena presión del Barça que busca romper la defensa visitante.
(1-1) Min 12
Muchas rotaciones en el banquillo de Javi Rodríguez. Tira de fondo de armario el míster culé.
(1-1) Min 13
Tercera falta del Barça. Algo pricipitado el juego culé por el medio. Los visitantes no se lo piensan dos veces al salir a la contra con transiciones muy rápidas.
(1-1) Min 14
Casi consigue el segundo el Barça con un buen pase al espacio de Martel para Adolfo que no pudo definir bien
(1-1) Min 14
Buena acción de Pachu para Osasuna que casi sorprende a la zaga culé. Su tiro de marchó muy arriba.
(1-1) Min 15
Presiona Osasuna pero el Barça siempre intenta salir con el balón. Debe estar atento el Barça a las contras de Osasuna,
(1-1) Min 16
Buenos minutos con balón del Barça que toca y toca en busca de espacios. Los culés ya con dos faltas.
(1-1) Min 17
¡¡GOOOOLAZO DE TOURE!! Disparo súper potente que entró por toda la escuadra de la portería visitante. Gran reacción del Barça al gol inicial de Osasuna
