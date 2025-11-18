El Barça, obligado a reaccionar en otro partido 'trampa' y... ¡sin red!

La balsa de aceite azulgrana en el primer ejercicio de Javi Rodríguez como entrenador se ha visto alterada tras sumar un punto en los últimos dos partidos, saldados con un empate en la pista del Córdoba Patrimonio de la Humanidad (2-2) y la derrota del sábado en el Palau ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (2-3).

Los errores individuales en defensa que personalizaron esta vez Erick y Joao Victor, unidos a los problemas de cara a portería que tuvieron al brasileño Fits como principal protagonista (dos errores delante de la portería con 1-1 en el marcador) no deben esconder otros problemas que a buen seguro se solucionarán.

No hay que olvidar que Javi Rodríguez apenas ha tenido dos semanas seguidas para trabajar con todo el equipo por las convocatorias internacionales con vistas al Europeo y a la Copa América de enero. Al menos, la enfermería está dando tregua esta temporada con Sergio González y Catela como únicos lesionados.

El conjunto azulgrana debuta este martes en la Copa del Rey en la pista de un CD Virgili Cádiz que milita en Segunda B. El duelo de dieciseisavos, a partido único empezará a las 19 horas (Esport3 y Onda Cádiz TV) y... ojo, que Andreu Plaza debutó en la Copa en 2016 con una eliminación en la pista del Levante (5-4).

El cuadro gaditano no renuncia a nada / CD VIRGILI

Los gaditanos son terceros en el Grupo 5 con 18 puntos, a dos del Xerez y a nueve del Mengíbar. Su 'Pichichi' es Óscar Lojo (11 goles), seguido por Alejandro Rodríguez (seis), Abraham (cinco) y Carlitos (cuatro, 38 años y muchos en Primera). Otros referentes son Wallace (41 años) o los 'exPrimeras' Jesulito y Andresito.

El CD Virgili suma tres victorias, un empate y una derrota (1-2 ante el Mengíbar) en su Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, que espera la mejor entrada de la historia del club para recibir a un Barça que lidera el palmarés de la competición más joven del fútbol sala español con ocho títulos por los tres de Movistar Inter.

El equipo andaluz eliminó al Angulo ceutí, al Smurfit Westrock La Palma y al África Ceutí, de Segunda . Además, el club fundado en 1975 ha trabajado hasta la saciedad para conseguir casi duplicar la capacidad de un pabellón en el que se darán cita 1.650 espectadores cuando habitualmente apenas llega a mil.

Pese a estar lesionado, uno de los protagonistas será el gaditano Catela, quien viajó con el equipo y recibirá un emotivo homenaje con la entrega del 'Panaderín de Honor' del equipo en el que dio sus primeros pasos como jugador de fútbol sala. Más que merecido todo lo bueno que le pase al internacional español.

Catela vivirá una jornada muy especial / FCB

Mientras, el martes también debuta Industrias Santa Coloma (20.30 h) con un difícil partido en la pista del Leganés, octavo en la segunda categoría española con Chico y con Rochina como mejores goleadores. Y el miércoles, el Sala 5 Martorell (2ª) buscará la 'machada' ante el líder de Primera, ElPozo (20.45 h).

Javi Rodríguez destacó que el equipo está "con muchas ganas, porque después de perder quieres jugar cuanto antes para ganar. La Copa es distinta y nos enfrentaremos a un rival superilusionado, muy descarado con el balón, con jugadores que han estado en Primera y con una afición gaditana muy caliente".

"Tendremos que hacer un partido muy serio, porque en caso contrario tendremos problemas. El equipo viene de no ganar títulos la temporada pasada, en la anterior ganó uno (Copa de España) y estamos construyendo un proyecto que sea fuerte y duro para llegar lo más lejos posible", añadió el entrenador catalán.