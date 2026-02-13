El Barça, nuevo líder de la liga en el esperado regreso de Catela

Con la vista puesta en el partido de la Copa de España de fútbol sala del próximo miércoles ante ElPozo Murcia Costa Cálida con un billete para la Final 4 en juego, el Barça cumplió el guion en el encuentro adelantado de la jornada 18 de liga ante el Family Cash Alzira. Ante un rival en zona de descenso, los de Javi Rodríguez impusieron su superioridad para imponerse en un duelo marcado por el regreso de Catela, diez meses después de su lesión.

Barça - Alzira (Liga, 13-02-2026) Liga BAR 7 2 ALZ Alineaciones Barça Miquel Feixas, Erick, Gauna, Matheus, Pito -cinco inicial- Dídac (ps), João Víctor, Antonio, Pol Pacheco, Touré, Catela, Martel, Sergio González, Granda. Cash Alzira Pereira, Rubi, Yunii, Ivi, Pablo García -cinco inicial- Joan, Quixeré, Cristian, Cola, F. Duque, Luiz Fernando, Lechero.

La victoria, el debut de Granda y el regreso de Catela no fueron las únicas buenas noticias de la jornada. El Barça se convirtió además en el nuevo líder de la Primera División de fútbol sala gracias a la victoria del Quesos El Hidalgo Manzanares en casa de ElPozo Murcia Costa Cálida (3-4).

En la previa del encuentro, el Barça rindió homenaje a los medallistas campeones y subcampeones del Europeo y la Copa América: Dídac Plana, Adolfo, Antonio, Joao Victor, Pito, y Lucas Granda, nuevo fichaje de este mercado de invierno y que se estrena en una convocatoria con el primer equipo.

La primera ocasión llegó en una acción a balón parado, pero la jugada ensayada acabó en manos del guardameta del Alzira. Poco después llegó otra acción de peligro pero el lanzamiento de Pito pegó en el poste y Matheus no llegó al despeje. A la primera no, pero a la siguiente el brasileño no falló para abrir el marcador con una jugada por la izquierda.

El gol solo hizo que reforzar la hegemonía de los de Javi Rodríguez sobre el parquet. Dominando la posesión y haciendo daño en los contraataques, el segundo no tardó en llegar, de nuevo con Pito como protagonista. El de Chapecó robó una bola en el área y lanzó una contra que acabó con una asistencia a Antonio, que solo tuvo que empujarla. Pocos minutos después tuvo su debut el joven argentino Lucas Granda, que en su primera intervención a punto estuvo de hacer el tercero.

Antes del descanso llegó el momento más deseado del partido,la entrada a pista de Catela tras 10 meses fuera de los terrenos de juego por una lesión de cruzados. Una alegría que quiso celebrar el equipo con dos goles casi consecutivos de Eric Martel. Antes del final del primer tiempo hubo aun espacio para una polémica, con una acción sobre el propio Martel que pudo haber sido roja para Ivi pero que quedó en nada tras ser revisada por el VAR.

Sigue el asedio

El paso por vestuarios no cambió la fotografía del encuentro y el Barça continuó con su asedio. Poco tardó Pito en volver a acaparar los focos, con un recuperación y otra asistencia que acabó en el primer gol de Gauna. Poco después era Pol Pacheco el encargado de asistir al argentino para que sellara su doblete particular.

El frenético ritmo de la segunda parte, en la que volvió a tener unos minutos Catela, el Alzira aprovechó una oportunidad aislada para abrir su marcador con una diana de Quixeré. Poco después, en una nueva acción controvertida que también fue revisada, los árbitros señalaron penalti a favor de los visitantes. No falló Ivi aunque la respuesta llegó en la siguiente jugada, en una acción rápida (22 segundos) que definió Sergio González.

Tras esos momentos de locura, el partido volvió a estabilizarse y el Barça recuperó el control para contemporizar esfuerzos hasta el final.