Barça - Manzanares: Horario y dónde ver el partido de la Primera División de Fútbol Sala

FC Barcelona y Manzanares se enfrentan este sábado 15 de noviembre en el Palau Blaugrana en la nueva jornada de la Primera División de Fútbol Sala 2025-2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Manzanares y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé llegará a la contienda luego de empatar con el Córdoba (2-2), derrotar al Valdepeñas (4-1), perder contra el Cartagena (4-3) y derrotar a Jaén Paraíso Interior (4-0) . De esta manera, el combinado blaugrana se encuentra ubicado en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos y +19 en el diferencial de goles.

En cambio, el Manzanares se encuentra posicionado en el puesto número 4 de la clasificación con 15 puntos y +5 en la diferencia de anotaciones tras registrar cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

HORARIO DEL BARCELONA - MANZANARES DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

El partido entre FC Barcelona y Manzanares, correspondiente a la nueva jornada de la Primera División de Fútbol Sala, se disputa este sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - MANZANARES DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En España, el partido de la Primera División de Fútbol Sala entre FC Barcelona y Manzanares se podrá ver a través de LALIGA+.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Primera División de Fútbol Sala a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.