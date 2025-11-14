Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FUTSAL

Barça - Manzanares: Horario y dónde ver el partido de la Primera División de Fútbol Sala

A qué hora y dónde ver el Barça - Manzanares de la Primera División de Fútbol Sala

El FC Barcelona empató con el Córdoba (2-2) en la pasada fecha del campeonato

El FC Barcelona empató con el Córdoba (2-2) en la pasada fecha del campeonato / FC Barcelona

Ronald Goncalves

FC Barcelona y Manzanares se enfrentan este sábado 15 de noviembre en el Palau Blaugrana en la nueva jornada de la Primera División de Fútbol Sala 2025-2026. Te contamos a qué hora se juega el FC Barcelona - Manzanares y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto culé llegará a la contienda luego de empatar con el Córdoba (2-2), derrotar al Valdepeñas (4-1), perder contra el Cartagena (4-3) y derrotar a Jaén Paraíso Interior (4-0) . De esta manera, el combinado blaugrana se encuentra ubicado en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos y +19 en el diferencial de goles.

El Barça se estampa con un muro llamado Fabio

El Barça se estampa con un muro llamado Fabio

En cambio, el Manzanares se encuentra posicionado en el puesto número 4 de la clasificación con 15 puntos y +5 en la diferencia de anotaciones tras registrar cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

HORARIO DEL BARCELONA - MANZANARES DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

El partido entre FC Barcelona y Manzanares, correspondiente a la nueva jornada de la Primera División de Fútbol Sala, se disputa este sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL BARCELONA - MANZANARES DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

En España, el partido de la Primera División de Fútbol Sala entre FC Barcelona y Manzanares se podrá ver a través de LALIGA+.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la Primera División de Fútbol Sala a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS