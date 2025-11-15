En Directo
FÚTBOL SALA
Barça - Manzanares, en directo: sigue el partido de la Primera División de Fútbol Sala, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la décima jornada de liga de fútbol sala
Migue Jorge Sánchez
El Barça recibe en el Palau Blaugrana al Quesos Hidalgo Manzanares FS en la décima jornada de la Primera División de fútbol sala. Sigue el partido minuto a minuto en SPORT.
¡Calentamiento finalizado y jugadores listos! ¡5 minutos para que arranque el partido!
Javi Rodríguez recordó ha sido una semana "diferente, porque me quedé con seis jugadores. Para un entrenador no hay nada más bonito a que se vayan con sus selecciones y vengan contentos. Los equipos de Juanlu siempre te ponen las cosas muy complicadas y tenemos que ser el equipo que estamos siendo, serios y fuertes en los dos lados de la pista para conseguir los tres puntos".
Javi Rodríguez recuperó el jueves a los internacionales españoles Antonio, Adolfo y Pol Pacheco tras la victoria de la 'Roja' que dirige Jesús Velasco en Italia (3-4) con un tanto del cierre jiennense. También estuvieron con sus selecciones Erick (Portugal) y Mamadou Touré (Francia).
Con amplia experiencia en las dos primeras categorías españolas y en la Serie A italiana, Juanlu Alonso es uno de los mejores y más respetados técnicos de la actualidad en el fútbol sala nacional. En su sexta temporada al frente del Quesos Hidalgo Manzanares tiene al equipo cuarto con 15 puntos.
En cambio, el Manzanares se encuentra posicionado en el puesto número 4 de la clasificación con 15 puntos y +5 en la diferencia de anotaciones tras registrar cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.
El conjunto culé llegará a la contienda luego de empatar con el Córdoba (2-2), derrotar al Valdepeñas (4-1), perder contra el Cartagena (4-3) y derrotar a Jaén Paraíso Interior (4-0) . De esta manera, el combinado blaugrana se encuentra ubicado en el segundo lugar de la tabla con 20 puntos y +19 en el diferencial de goles.
