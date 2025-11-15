Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Barça - Manzanares, en directo: sigue el partido de la Primera División de Fútbol Sala, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la décima jornada de liga de fútbol sala

El Barça ha ganado sus cuatro partidos como local

El Barça ha ganado sus cuatro partidos como local / VALENTÍ ENRICH

Migue Jorge Sánchez

El Barça recibe en el Palau Blaugrana al Quesos Hidalgo Manzanares FS en la décima jornada de la Primera División de fútbol sala. Sigue el partido minuto a minuto en SPORT.

