Barça - Manzanares, en directo: sigue el partido de la Primera División de Fútbol Sala, en vivo hoy

Javi Rodríguez recordó ha sido una semana "diferente, porque me quedé con seis jugadores. Para un entrenador no hay nada más bonito a que se vayan con sus selecciones y vengan contentos. Los equipos de Juanlu siempre te ponen las cosas muy complicadas y tenemos que ser el equipo que estamos siendo, serios y fuertes en los dos lados de la pista para conseguir los tres puntos".