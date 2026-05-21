El Barça llega como favorito a Cáceres en una Copa del Rey marcada por la igualdad

El pabellón Multiusos de Cáceres acogerá la Final Four de la XVI Copa del Rey el 23 y el 24 de mayo, una cita que reúne a cuatro aspirantes con estados de forma distintos: Barça, Jaén Paraíso Interior, Jimbee Cartagena Costa Cálida y Viña Albali Valdepeñas.

Desde su creación en la temporada 2010/2011, solo el Barça sabe lo que es levantar el título entre los participantes de esta edición.

Barça: descanso, rotaciones y la posible vuelta de Antonio Pérez

El Barça llega como favorito. Con ocho títulos en su palmarés, los azulgranas afrontan la cita cacereña en un momento óptimo tras una última jornada de liga sin presión, en la que pudo rotar y dar descanso a jugadores clave al tener asegurado el primer puesto.

El equipo podría recuperar además a Antonio Pérez, lesionado semanas atrás ante Xota y ya reincorporado a los entrenamientos. El jiennense, que se medirá otra vez al equipo en el que se formó, ya es líder en en Barça tras su sensacional Europeo con España.

La semifinal se presenta excitante. El Barça ganó por 4-0 en el Palau y empató (3-3) en el Olivo Arena en Liga, pero el último precedente en un torneo corto favorece a los andaluces, que ganaron la Copa de España por penaltis tras un 0-0 muy disputado.

El Barça de fútbol sala celebra un gol / @FCBfutbolsala

Jaén Paraíso Interior: impulso emocional tras un final de liga épico

El Jaén Paraíso Interior afronta esta Final a Cuatro con la moral por las nubes después de certificar su presencia en el playoff tras un gol de penalti muy polémico en el último instante, en un partido vibrante ante Industrias Santa Coloma.

El equipo, subcampeón en cuatro ediciones de la Copa del Rey, afronta la semifinal ante el Barça con confianza renovada y con la ambición de repetir la gesta lograda en la Copa de España.

Jimbee Cartagena: dudas en la portería

El Jimbee Cartagena Costa Cálida aterriza en Cáceres tras ganar por la mínima a un Ribera Navarra que ya estaba descendido. El equipo mantiene una dinámica positiva, pero llega marcado por la lesión en la Final Four de la Champions de Chemi, su meta titular.

El club acaba de fichar al arquero brasileño Di Fanti, pero no ha podido inscribirlo a tiempo para la cita copera. Esta incertidumbre en la portería puede condicionar a los de Duda, campeones de las dos últimas ligas y aún en busca de su primer título en la Copa del Rey tras ser finalistas en 2023 y 2024.

Viña Albali Valdepeñas: derrota reciente, pero clasificación al playoff

El Viña Albali Valdepeñas llega tras caer en la última jornada de liga ante Palma Futsal (subcampeón europeo), aunque estará en el playoff. Subcampeón en 2022, el equipo manchego no podrá contar con el cierre exazulgrana Boyis y tratará de apelar a su solidez.

Su semifinal ante Cartagena abrirá la competición el sábado a las 12:00 horas, un duelo marcado por la igualdad y por la ambición de ambos equipos de dar un golpe de autoridad, sobre todo los cartageneros tras caer en 'semis' en la Champions.

¿Cuándo y dónde ver la Final Four?

Las semifinales abrirán el telón el sábado 23 de mayo con el duelo entre Viña Albali Valdepeñas y Jimbee Cartagena a las 12 horas, seguido del enfrentamiento entre Barça y Jaén Paraíso Interior a las 16 horas.

La gran final se disputará el domingo 24 a las 16 horas.

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Todos los encuentros podrán seguirse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play, que ofrecerán la cobertura íntegra de la fase final desde el pabellón Multiusos de Cáceres.