Un Barça lanzado quiere su séptima Copa de España

El Barça ya vela armas de cara a la Copa de España de esta semana en el mejor momento de la temporada, con toda la plantilla a disposición de Javi Rodríguez una vez recuperado el brasileño Fits y con muy buenas sensaciones tras ganar el sábado por 6-2 a un Jimbee Cartagena que ha ganado las dos últimas ligas.

Con un partido menos, el cuadro blaugrana marcha segundo con 44 puntos, a cinco de ElPozo Murcia y con 10 de renta sobre el tercero (Movistar Inter) antes de una cita en Granada que tendrá un nuevo campeón, ya que la realidad del ausente Servigroup Peñíscola que dirige el veterano Santi Valladares es muy distinta y marcha decimotercero a seis puntos del play-off y con 11 cómodos puntos de ventaja sobre la salvación.

La victoria ante los 'meloneros' llegó con seis goleadores distintos, incluido Catela de 'doble penalti' en su primer tanto después de 10 meses KO por una lesión de rodilla. Exigente como siempre, Javi Rodríguez está muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores y entre todos se han fijado el objetivo de lograr la séptima Copa de España azulgrana (tres con Marc Carmona, dos con Andreu Plaza y una con Jesús Velasco).

"Las sensaciones son buenísimas. Vamos a intentar hacer una buena Copa, empezando el viernes en cuartos contra Valdepeñas (21.30 horas) y, si pasamos, a pensar en el siguiente partido. Representamos un escudo y un club por el que tenemos que dar el 200%, con el 100% no vale", añadió el míster del Barça.

"¿Qué voy a decir de Pito o de Antonio? Son dos fueras de serie, pero Matheus, Adolfo o 'Nakata' hacen un trabajo descomunal en defensa y no se ve tanto. Además, Catela sigue reapareciendo, porque no está al cien por cien. Los partidos y las victorias son el reflejo de cómo entrena este equipo cada día", insistió en catalán.

"Un día nos podrán decir que no hemos ganado, pero nadie podrá decir nunca que no nos dejamos todo en la pista. Eso es innegociable y mis jugadores lo entienden desde mi primer día, el 4 de agosto. Era uno de mis objetivos y entre todos lo estamos consiguiendo", concluyó Javi Rodríguez.

Los líderes Pito y Antonio celebran un gol con Matheus / FCB

Autor de un golazo el sábado y héroe en la pasada Eurocopa con España, Antonio destacó que acabaron "con muy buenas sensaciones y tenemos muchas ganas de que llegue el primer título de la temporada, la Copa de España. La victoria nos da confianza en el trabajo que venimos haciendo toda la temporada. El viernes no tendremos margen de error y no podemos cometer los errores de los primeros minutos".

Sin dolencias, Pito vuelve a ser Pito. "Hay que estar más atentos los 40 minutos y no hacer esos fallos en la Copa de España. Vamos con mucha confianza a Granada. La pasada temporada me costó un montón, pero por suerte ahora me encuentro bien, sin dolores y estoy intentando disfrutar en la pista. De cara a la Copa, hay que ir a tope y tenemos que ganar casi todos los balones divididos", indicó el de Chapecó.