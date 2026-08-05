El Barça se pone a punto con 'fresquito' en un paraíso

Barcelona sigue viviendo un asfixiante verano y este miércoles por la tarde la sensación térmica roza los 40 grados. A unos 200 kilómetros al norte, el Barça de fútbol sala sigue con su estadía de pretemporada en la localidad andorrana de Encamp a casi 15 grados menos, una bendición en estos primeros días de trabajo para preparar un curso ilusionante.

El técnico Javi Rodríguez y el preparador físico Jordi Illa van apretando poco a poco las tuercas a sus jugadores, con carrera continua por el duro 'Camí de Pardines' y con la meta a orillas del impresionante Llac d'Engolasters, un pequeño paraíso natural en el que suelen darse un baño los jugadores tras el duro trabajo aeróbico.

La única ausencia en los primeros meses será 'Lucho' Gauna. El ala argentino se lesionó en los play-offs de la pasada liga en su mejor momento como blaugrana y tuvo que pasar por el quirófano para solucionar su rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y no estará recuperado hasta el mes de diciembre.

El ambiente es excelente y las sensaciones son magníficas después de un curso marcado por la presión que se saldó con la brillante conquista del octavo título liguero de la sección y con la clasificación para la Champions League después de dos temporadas de ausencia. La Ronda Principal se disputará a finales de octubre, con el anfitrión Lucenec eslovaco, el Semey kazajo y el Minerva suizo como rivales.

Desde su llegada al banquillo el pasado verano, Javi Rodríguez recalcó siempre que no perdonaría jamás que sus jugadores no lo diesen todo en la pista. La plantilla aceptó el reto y, después de una temporada muy dura por las lesiones con Tino Pérez al frente, el Barça volvió a enganchar al Palau y todos confían en que fuese el punto de partida a una era dominadora en azul y grana.

Touré, Mouhoudine, Dídac, Pito, Matheus, Feixas, Eric Martel, Adolfo y Sergio González, dándose un baño / FCB

Además de cargar las baterías físicas para una campaña llena de objetivos y de retos, el equipo también está realizando trabajo de pista con el doble objetivo de ir recuperando la relación con la pelota y seguir puliendo el estilo de juego que más gusta al 'Mito', con Lluís Bernat como segundo entrenador. Además, toca integrar cuanto antes a los dos fichajes, el pívot brasileño Higor (Benfica) y el cierre galo Suheil Mouhoudine (Étoile Lavalloise).

Como es tradicional, el Comú d'Encamp realizó una recepción oficial con el cónsul menor, Xavier Fernàndez, como representante de la institución. El directivo Aureli Mas encabezó la delegación azulgrana, con el cuerpo técnico y la totalidad de la plantilla también presentes. Todos ellos entregaron una camiseta y un balón firmados como muestra de agradecimiento por la acogida y por las facilidades que siempre brinda el Comú d'Encamp.

Recepción oficial al Barça de parte del Comú d'Encamp / RUBÉN CALVO - COMÚ D'ENCAMP

Javi Rodríguez agradeció la hospitalidad y destacó que para él "es una suerte estar aquí y trabajar en estas condiciones por todo lo que nos ofrece Encamp, desde aire fresco hasta las ganas de trabajar, con estas montañas para salir a correr". Por su parte, el capitán Dídac recalcó la alegría del equipo "por estar aquí. Es un trabajo duro y exigente, pero en un entorno tan idílico es ideal. Vamos, que lo estamos sufriendo y también lo estamos disfrutando".