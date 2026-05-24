Al Barça de Javi Rodríguez ya sólo le queda la liga con dos objetivos vitales

El Barça ha dado un claro paso adelante esta temporada en todos los sentidos, pero la realidad paralela es que ya ha dejado escapar dos de los tres títulos importantes a los que optaba y ya tan solo le queda por delante el asalto al título liguero.

Con Javi Rodríguez prácticamente recién llegado al banquillo, el equipo alzó la Copa Catalunya después de dos ediciones de sequía al derrotar por 5-2 a Industrias Santa Coloma en la final.

El cuadro barcelonista no disputó la Supercopa de España por segunda temporada consecutiva y llegó a la Copa de España del pasado mes de marzo como uno de los grandes favoritos para un título que ha conquistado ya en siete ocasiones.

La trayectoria barcelonista en la cita de Granada fue extraordinaria, con sendas victorias por siete goles a uno contra el Viña Albali Valdepeñas en cuartos de final y contra ElPozo Murcia en semifinales en uno de los mejores partidos de los últimos años.

En la final se cruzó una muralla llamada Jaén Paraíso Interior, sin duda el equipo mejor trabajado del fútbol sala español. Los de Dani Rodríguez maniataron al Barça hasta el punto de acabar el partido sin goles (0-0) para acabar reinando en los penaltis.

Más o menos, la historia se repitió el pasado sábado en Cáceres en las semifinales de la Copa del Rey. Los 'amarillos' fueron de menos a más, acabaron el partido con empate (2-2) y volvieron a ganar en los penaltis, gracias al que desvió Espíndola a Pito.

Por tanto, el Barça ya tan solo tiene por delante el asalto al título liguero o, al menos, a la final. Al no conquistar el título europeo ni Cartagena ni el tricampeón Palma Futsal, los dos finalistas de la Liga disputarán la próxima edición de la Champions League.

El equipo que dirige Javi Rodríguez se enfrentará en cuartos al Valdepeñas, con el primer partido el viernes 29 a las 21.00 horas en el Palau. Acto seguido, se retirará la camiseta (el '9') del mítico Sergio Lozano. ¡Cuánto se le echa de menos!